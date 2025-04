Asdrúbal Oliveros: No puede ser que las empresas en Venezuela produzcan solo para pagar impuestos

Posteado en: Actualidad, Economía

En respuesta al último decreto de emergencia económica dictado por Nicolás Maduro, el economista Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Econalítica, enfatizó este miércoles que no puede ser que las empresas en Venezuela produzcan solo para pagar impuestos.

El primer decreto de emergencia económica se firmó en 2016 y, desde entonces, se han emitido 25 similares con la excusa de supuestamente atender la crisis acentuada desde la llegada de Maduro al palacio de Miraflores.

“Desde antes creo que el Estado tenía herramientas para introducir reformas para tratar de paliar problemas graves en la economía, entre ellos, la brecha cambiaria, la volatilidad cambiaria, con todos los efectos perniciosos que eso está teniendo en el poder adquisitivo de las personas y en la manera en que se están gestionando los negocios en Venezuela”, puntó Oliveros en una conversación con el periodista Román Lozinski para Circuito Éxitos.

Según el criterio del especialista, “no hacía falta un decreto de emergencia económica. El decreto se enmarca en una visual de un periodo extraordinario de mayor problemática y yo creo que la justificación no es tanto la política arancelaria de EEUU global, sino la reimposición de sanciones. A mi juicio, ese elemento es más grave que el segundo. Para el caso específico de Venezuela, la eliminación de las licencias de todo tipo tienen efectos muy fuerte en el flujo de ingresos, que pueden caer hasta en un 50 % y eso efectivamente es una emergencia, es un elemento extraordinario”.

Oliveros insistió en que “el esquema cambiario actual, que ya tiene seis años, ya se agotó. Necesitas introducir modificaciones a ese esquema para intentar paliar los efectos en empresas y ciudadanos, sobre todo en estos últimos. La mayoría de las personas en Venezuela ganan en bolívares, hemos tenido una aceleración de precios muy agresiva en los últimos meses, prácticamente estamos hablando de inflaciones de 10 % mensual, caso abril que es de dos dígitos ya. Esta aceleración inflacionaria se ha dado a partir de agosto del año pasado, han pasado siete meses”.

Asimismo, el director de Ecoanalítica opinó que “la aceleración de los precios está haciendo mella en el poder adquisivo, con impactos como la reducción del consumo y, por supuesto, en el sector empresarial las distorsiones de la brecha están deteniendo el dinamismo económico”.

Sobre el decreto de Maduro, por un lado habla de suspensión de tributos y por otro lado habla de atacar evasión, así que finalmente puede no solo eliminar, sino imponer. “Creo yo que una medida, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a ratificar, que pudiera ayudar muchísimo en el tema cambiario es la suspensión o eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf). Creo que esa medida, desde la perspectiva tributaria, ella por sí sola no va a solucionar todos los problemas, pero hablando específicamente de tributos, es una medida realmente importante”, expresó.

En segundo lugar, Oliveros estimó que “podría darse la oportunidad de revisarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA), yo creo que la tasa de IVA es muy elevada y tiene muchas exenciones. Creo que pudiera darse en el marco de esta revisión un cambio allí”.

En su opinión, “solo falta la voluntad, hay bastantes estudios sobre cómo optimizar este tema, no estamos diciendo que no hay que pagar impuestos, pero sí obviamente una visual donde las empresas tengan capacidad de seguir produciendo, de seguir operando. Ese tiene que ser un principio básico, no puede ser que tú produzcas para pagar impuestos, esa política no tiene sentido”.