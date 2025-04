“El Rey” y la sintonía de Windows, incluidas en la Biblioteca del Congreso de EEUU

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Canciones como ‘El Rey’, interpretada por Alejando Fernández; o sintonías como la del reinicio de Microsoft Windows son algunas de las piezas seleccionadas para ingresar este miércoles en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La mayor biblioteca del mundo albergará también otras piezas icónicas como ‘My Heart Will Go On’, de Céline Dion y tema principal de ‘Titanic’ (1997), así como álbumes destacados de Amy Winehouse y Elton John.

Para ser escogidas, las canciones deben tener al menos diez años de antigüedad y ser “cultural, histórica o estéticamente significativos”, señaló la directora de la Biblioteca, Carla Hayden, en un comunicado.

Aunque ‘El Rey’ fue grabada por primera vez en 1971 por su compositor José Alfredo Jiménez, la versión que resguardará la Biblioteca es la de Vicente Fernández, de 1973.

Hay también otras piezas de origen latino. Por un lado, el recopilatorio del teatro musical ‘Hamilton’ (2015), del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que ganó el Premio Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.

Y por otro lado, ‘Before the Next Teardrop Falls’ (1975), el sencillo del mexicano-estadounidense Freddy Fender, que se publicó a través de un sello discográfico local de Texas e incluye una parte en castellano.

Los otros sencillos que entran en esta lista son ‘Aloha Oe’, de Hawaiian Quintette (1913); ‘Sweet Georgia Brown’, de Brother Bones & His Shadows (1949); ‘Happy Trails’, de Roy Rogers and Dale Evans (1952); ‘Kiss An Angel Good Morning’, de Charley Pride (1971), y ‘I Am Woman’, de Helen Reddy (1972).

‘Back to Black’ (2006), el segundo álbum de Amy Winehouse en el que se incluyen la mayoría de sus éxitos, y ‘Goodbye Yellow Brick Road’, de Elton John, no son los únicos que forman parte de la selección.

También fueron incluidos otros LP como ‘Hello Dummy’, de Don Rickles (1968); ‘I’ve Got the Music in Me’, de Thelma Houston & Pressure Cooker (1975); ‘el álbum homónimo de Tracy Chapman (1988) o ‘My Life’, Mary J. Blige (1994).

Pero no entran solo canciones convencionales, también la retransmisión del Juego 7 de la Serie Mundial de béisbol de 1960 de Chuck Thompson, cuando el jonrón de Bill Mazeroski dio la victoria a los Piratas de Pittsburgh; el sonido de reinicio de Microsoft Windows, de Brian Eno (1995), y la banda sonora del videojuego ‘Minecraft’, obra de Daniel Rosenfeld (2011).

El público presentó más de 2.600 candidaturas para que fuesen incluidas en la lista. ‘Chicago Transit Authority’ (1969), el álbum debut de la banda Chicago, fue el que más apoyo recibió por parte del público.

Las grabaciones escogidas este año elevan hasta 675 el número de títulos inscritos. EFE