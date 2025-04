Michelle Obama rompió el silencio sobre los rumores de divorcio con Barack

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Hace ya ocho años que Barack Obama dejó la Casa Blanca, tras dos mandatos y una popularidad extraordinaria. Tanto él como su familia —su esposa, Michelle, y sus dos hijas, Sasha y Malia— estuvieron en el ojo público durante sus esos ocho años presidenciales, pero su marcha de Washington no hizo que esa fama decayera. Más bien al contrario: el matrimonio escribió libros, lanzó podcasts y estuvo muy presente en la vida pública. Ahora están frenando y no se les ve con la misma frecuencia, ni tampoco juntos en todas las ocasiones. Eso ha provocado que algunas voces en Estados Unidos hayan apuntado a una posible crisis entre el expresidente demócrata y la ex primera dama. El chisme ha llegado a oídos de Michelle Obama, que ha tratado de explicar en una conversación los motivos de esa rumorología.

Por El País

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Esa libertad e independencia que el matrimonio ha conseguido los últimos años sería el motivo de que se haya disparado el rumor, según ha hecho ver la abogada. Michelle Obama se ha sentado en el podcast Work in Progress, de la actriz Sophia Bush, para hablar de cómo ahora sus hijas son adultas (Malia tiene 26 años; Sasha, 23), viven en Los Ángeles, tienen sus carreras, y ella tiene más tiempo libre y, sobre todo, capacidad de decisión. De ahí que Bush le pregunte cómo lleva el famoso síndrome del nido vacío, qué hace con su tiempo, cómo organiza su jornada. “Quisiera saber cómo es tu vida, y tu vida social ahora mismo”, le pregunta, a lo que Obama responde: “Es lo que yo quiero, Sophia, lo que yo quiero. Es la primera vez en mi vida que yo misma tomo todas mis decisiones”.

Michelle Obama, de 61 años, lo cuenta con alivio y alegría, pero también apostilla: “Pero también da un poco de miedo porque, como madre y persona ocupada, siempre he tenido la excusa de otra persona. ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he ido? ‘Es que tengo que asegurarme de que las niñas están bien’, o ‘Es que mi marido es el presidente, así que no puedo”. En su vida, sus decisiones estaban basadas en las personas que tenía alrededor, pero ahora, con sus hijas con vidas propias y su marido lejos de la Casa Blanca, ya no es así.

“Así que ahora, ya sabes, no puedo culpar de mis decisiones e indecisiones a nadie más que a mí”, reconoce. “Como mujer, creo que si soy honesta conmigo misma, podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años. Pero no me di esa libertad. Incluso, igual que dejo a mis hijas vivir sus propias vidas, también he usado sus vidas como excusa. Ahora eso ya no está, y ahora tengo que mirar mi calendario; lo que hice este año fue un gran ejemplo de mí misma”. Ahí relata “sin dar nombres” cómo debería haber acudido a algún evento en el que se suponía que debía estar presente, pero no lo hizo: “Y elegí lo mejor para mí, no lo que debía hacer, no lo que pensé que otra gente quería que yo hiciera. Y, entre tú y yo, fue una prueba importante para mí como mujer, como persona independiente, porque como tantas otras mujeres y tantas otras personas, me muevo desde la culpa. ¿Qué debo hacer? ¿Es lo mejor para todos? Porque es más fácil decir: he hecho esto porque debía hacerlo”.

Ha habido al menos un par de esas ocasiones en las que se esperaba a Michele Obama y no apareció. La primera, a principios del pasado mes de enero, en el funeral por el expresidente Jimmy Carter, que reunió a los cinco presidentes vivos de Estados Unidos: el entonces saliente Joe Biden con su esposa, Jill; el entrante, Donald Trump, con su esposa, Melania; y también Bill y Hillary Clinton, y George W. y Laura Bush. Barack Obama fue el único que acudió sin su pareja. La segunda vez fue en la toma de posesión de Trump a finales de ese mes, cuando tampoco acompañó a Barack. Su ausencia en ambos eventos, importantes para la cultura democrática americana, levantaron las alarmas en algunos tabloides, que empezaron a hablar de crisis en el matrimonio.

En otro momento del podcast, Michelle Obama recuerda que este pasado año ha sido duro por la pérdida de su madre, Marian Robinson, que falleció a finales de mayo de 2024, lo que les convierte a ella y a su hermano, Craig, en los mayores de la familia. “Nos cuidamos mucho mutuamente”, explica. “Pero siento que es hora de tomar decisiones de chica mayor sobre mi vida, de poseerla al completo, ¿sabes? Porque si no, ¿a qué estoy esperando? ¿Cómo voy a pasar mis próximos 20 años?”, se plantea. “Es hora de empezar a hacerme esas preguntas: ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de verdad en mi día a día? ¿Ha cambiado? ¿Con quién quiero comer, cuánto tiempo quiero quedarme en un sitio? ¿Quiero viajar? Si me llama una amiga y dice, ‘¡Vámonos!’, ahora puedo decirle que sí, o que no. Estoy intentando hacer más y más cosas. ¿Y cómo se ve eso? Se ve como cada uno quiera verlo”, comenta crípticamente, conocedora de los rumores.

También explica la ex primera dama que quiere seguir trabajando en la educación de las niñas, en la biblioteca que inaugurará en un año. “Pero lo interesante es que, cuando digo que no, en general la gente me dice que vale, que lo entiende. Y esa es la cuestión: como mujeres sufrimos por decepcionar a la gente. Este año, ni siquiera entendían que estaba eligiendo por mí misma. Asumían que mi marido y yo nos estábamos divorciando, no que pudiera ser una mujer adulta tomando decisiones. Pero eso es lo que la sociedad nos hace, preguntarnos ¿qué hago, por qué? Y si no encaja en el estereotipo de lo que la gente piensa que debemos hacer, se etiqueta como algo negativo y horrible”.

Lea más en El País