Tiene 53 pero parece 20 años menor: cuáles son sus secretos para lucir joven sin cirugía

A Tristan Lee lo siguen frenando en la puerta de los bares para pedirle el documento. Tiene 53 años, pero parece de veintitantos. Cuando va a buscar un medicamento, le preguntan si la receta es “para su papá”. En las reuniones de trabajo lo confunden con un asistente. Esta apariencia, que podría ser un privilegio en otros contextos, lo ha llevado a convertirse en un fenómeno mediático. El entrenador de salud y bienestar vegano, originario de Essex, en el Reino Unido, afirma que no se trata de ningún “elixir de la juventud”, sino del resultado de décadas de disciplina física, mental y emocional.

Lee cuenta que su secreto empezó a los 16 años, cuando aparecieron sus primeros signos de acné. Desde entonces, no interrumpió su rutina facial más que cinco veces en 35 años. “Puedo estar enfermo o borracho, pero este ritual nunca lo dejo”, aseguró a Daily Mail. Su enfoque combina productos naturales sin fragancia y tratamientos no invasivos como microagujas, microabrasión y microcorrientes. Tiene un favorito absoluto: “Soy un gran fanático del ácido hialurónico, que viene en diferentes formas y tamaños… si lo ponés debajo de una crema humectante es increíblemente hidratante sin la pesadez ni la grasa”.

Su cuerpo es su templo. Desde hace siete años lleva una dieta vegana, evita por completo la comida procesada y apenas consume alcohol. En sus propias palabras, “puedes ponerte un bote de crema hidratante de 300 libras (USD 378) en la cara, pero si comes mucho azúcar, bebes mucho alcohol y fumas, en realidad es una pérdida de tiempo”, sostuvo. También afirmó: “Siempre he cuidado mi cuerpo y evito los alimentos procesados, pero no cuento calorías ni nada por el estilo”.

Ejercicio funcional: no solo verse bien

Más allá del físico, su objetivo principal es mantenerse ágil. Tiene un entrenador personal con el que entrena tres veces por semana, y además es fanático del Pilates reformer, al que describe como “Pilates en lo que parece una máquina de remo con palancas”. También explicó: “No intento parecer joven, pero me interesa estar sano”.

Lejos de la vanidad estética, defiende un enfoque pragmático: “Me interesa el fitness funcional: fitness para la vida, no sólo para Instagram. A medida que me hago mayor, no quiero ser como levantar pesas grandes; a veces apenas puedo levantar un bastoncillo de algodón”.

