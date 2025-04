VIDEO: Esto dijo el dominicano que salvó a periodista venezolana Elianta Quintero en discoteca Jet Set

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En medio del caos y la tragedia provocada por el colapso parcial de la emblemática discoteca Jet Set en Santo Domingo, emergió una historia de valentía y fe que conmovió a toda Latinoamérica.

El joven dominicano Rafael Rosario salvó la vida de la reconocida periodista venezolana Elianta Quintero, quien quedó atrapada bajo los escombros.

Durante una emotiva entrevista transmitida por Noticias Telemicro, ambos compartieron detalles desgarradores del momento, cargados de agradecimiento, dolor y esperanza.

“Estoy dentro de un huracán de sentimientos… Hay gratitud, hay incredulidad. Muchas veces me pregunto si esto realmente pasó”, expresó Quintero visiblemente afectada.

“Saber que puedo respirar, hablar y caminar me llena el corazón de gratitud infinita a Dios, pero también me embarga una tristeza profunda por todo lo que se ha perdido”, agregó la comunicadora venezolana.

La periodista, quien confesó padecer claustrofobia, recordó que tras quedar atrapada boca abajo bajo los escombros, su primer acto fue orar.

“Le dije a Dios: ‘Mira, ven acá, yo con esto no puedo sola’. Respirar era lo único que necesitaba. Estábamos cerca de una salida de emergencia, la gente pasaba por encima de nosotros tratando de huir. Me mantuve tranquila, respirando lento, y eso me salvó”.

Según su testimonio, permaneció aproximadamente 40 minutos bajo los escombros, dosificando el aire y aferrándose a la esperanza. Finalmente, cuando vio una luz acercarse, supo que el rescate había llegado. Ese ángel sin capa fue Rafael Rosario.

“Escuchamos gritos pidiendo auxilio. Quitamos obstáculos, y entre los escombros apareció ella. Sus pies estaban atrapados bajo una viga. No podía salir. Al final se quitó los zapatos y pudimos sacarla”, relató Rosario conmovido. “No sé qué me empujó a entrar, yo no estaba adentro cuando colapsó el techo. Algo me dijo: ‘entra’. Y entré”.

Rosario, quien trabaja como escolta, logró rescatar a unas 12 personas esa noche. A pesar del peligro, regresó varias veces al lugar para seguir ayudando.

“Tú veías gente muerta por todos lados. Era muy fuerte. Pero escuchar esas voces pidiendo ayuda… no podía irme sin hacer algo”, expresó durante la entrevista con el medio dominicano, Noticias Telemicro.

Elianta, al reencontrarse con su rescatista vía videollamada en el programa, no pudo contener las lágrimas: “Rafael fue un milagro de Dios en mi vida. Gracias a él, hoy estoy viva. Quiero darte un abrazo gigante y mi gratitud eterna. Arriesgaste tu vida para salvar la mía. Nunca lo olvidaré”.

Conmovido, Rafael respondió: “Gracias a Dios que estás bien. Que Dios te bendiga mucho. Aquí estamos contigo”.