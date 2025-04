Julio Castellanos: ¿Dónde está la voluntad de proteger?

Posteado en: Opinión

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se encuentra disponible en el mercado internacional desde el año 2000, sin embargo, al día de hoy, en Venezuela esa vacuna tan importante no se encuentra disponible gratuitamente en los centros de salud públicos, el resultado: toda la población está altamente expuesta a ese virus de transmisión sexual. Ya ni siquiera el ministerio de salud se toma la molestia de hacer públicos los datos estadísticos lo cual, por lo demás, hace pensar que no estamos bien. Si fuesen datos alentadores fuesen publicados hasta con anuncios lumínicos en las autopistas, dado que no es el caso, ni se habla de ello.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que “El cáncer de cuello uterino es el tipo más común de cáncer causado por VPH. Los VPH16 y VPH18 son responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en todo el mundo, y si se consideran también los VPH31, 33, 45, 52 y 58, estos siete tipos son responsables del 90% de los casos de cáncer de cuello de útero”. La OMS indica que “la vacuna contra el VPH se puede administrar a partir de los 9 años y se recomienda la vacunación para todas las personas hasta los 26 años, según el esquema de vacunación de cada país”. Pero Venezuela en esta materia sigue en las cavernas, no solo no vacunamos a los niños y niñas, es que tampoco se brinda educación sexual integral, ni en casa ni en la escuela, al contrario, desde hace algunos años el Estado venezolano brinda más financiamiento a Iglesias evangélicas que a la salud sexual y reproductiva.

Quizá lo más doloroso es que sí existe una forma de acceder a la vacuna contra el VPH en Venezuela: pagando aproximadamente 100 dólares a proveedores privados. En otras palabras, en la Venezuela “socialista y revolucionaria”, protegerse la salud depende de si tienes o no dinero. ¿Por qué esto es así? Pues bien, si desde el 2000 hasta el 2025 las autoridades de Venezuela no han incorporado la vacuna contra el VPH al esquema inmunológico público hay que empezar a sospechar, digo yo, cosas mías, que debe ser porque no desean protegernos de esa enfermedad ¿Qué cree usted amigo lector?

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica