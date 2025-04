La modelo de OnlyFans que se acostó con 100 hombres reveló lo único que no haría durante un encuentro casual

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Lily se volvió famosa después de protagonizar el controvertido documental de YouTube I Slept With 100 Men in One Day. Esta hazaña la colocó en el centro de varias discusiones logrando que la inviten a opinar en diferentes espacios. El 13 de febrero se presentó en el podcast Stiff Socks conducido por Trevor Wallace y Michael Blaustein, donde reveló sus límites en la cama.

Por: Infobae

Cuando Wallace le preguntó a Phillips si los hombres la intentan besar durante los encuentros casuales ella respondió “Besar está muy infravalorado y no besaré a nadie en el set”, agregó que “No, no, diré antes ‘No besar’. Puedes enfermarte gravemente… no creo que sea saludable besar a tanta gente”.

La joven modelo quien dejó la universidad para dedicarse a la industria del contenido para adultos también habló de su dinámica antes de “pasar a la acción”.

“Lo que no disfruto es hablar con todo el mundo, las charlas, tener las mismas conversaciones es agotador” agregó que sólo les dice “Pasa y déjame co**** ¿sabes a qué me refiero?”

La actriz que logró acostarse con 100 hombres en un periodo de 24 horas, reveló recientemente en una entrevista para la BBC que descubrió la pornografía a los 11 años “Honestamente probablemente vi porno por primera vez cuando tenía 11”, ella dijo que “Siempre supe sobre eso, siempre pensé que era algo muy normal que ver”.

