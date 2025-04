Arquidiócesis de Caracas dice que “sigue resonando” la voz del Papa en favor de migrantes (Comunicado)

Posteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

La Arquidiócesis de Caracas expresó su “profundo dolor” por la muerte este lunes del papa Francisco, a los 88 años de edad, y aseguró que “sigue resonando” su voz en favor de migrantes, pobres, encarcelados y víctimas de guerras, conflictos y persecuciones políticas o religiosas.

“Le damos gracias a Dios por su vida como persona, como cristiano, sacerdote, obispo y sumo pontífice. El hombre que llegó de lejos, desde nuestra América Latina, a la sede de san Pedro, nos regaló un ministerio lleno de símbolos y gestos, de ternura y humildad”, expresó en la Arquidiócesis un comunicado.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Así mismo, la jerarquía católica de la capital venezolana señaló que Francisco “mostró siempre un gran cariño hacia los pobres y una preocupación por los migrantes” e “impulsó la cultura del cuidado y de la prevención, combatiendo cualquier tipo de abusos”.

“Promovió la fraternidad universal y la ecología integral. Fue siempre un constructor de paz y un líder mundial. Su voz profética sigue resonando como un centinela moral que pide por los descartados”, aseguró la diócesis.

Por tanto, el pueblo venezolano, dijo, estará “eternamente” agradecido por “su cariño y preocupación” por el país caribeño y, especialmente, por el “gran regalo de la aprobación de la canonización de los dos primeros santos criollos”, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

“Hoy, día de su regreso a la casa del padre, rezamos por su eterno descanso. Dios misericordioso lo reciba con las palabras reservadas a los hombres piadosos”, agregó la Arquidio?cesis.

El papa, quien en diversas ocasiones llamó al diálogo en Venezuela para la resolución de la crisis, ha fallecido a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, tras más de dos meses de problemas respiratorios que lo mantuvieron hospitalizado durante 38 días.

Las causas de la muerte del pontífice se darán a conocer tras el rito de la constatación de la muerte, que tendrá lugar este lunes a partir de las 20:00 horas locales (18:00 GMT) en la capilla de la residencia, informó la oficina de prensa del Vaticano. EFE

Comunicado

La arquidiócesis de Caracas, con profundo dolor, recibe la noticia de la muerte de nuestro querido Papa Francisco. Nos llena de esperanza que ha celebrado la Pascua definitiva, asociándose a la resurrección de Cristo que estamos celebrando.

Hoy, “lunes del ángel”, como es llamado el día después de Pascua, resuenan las palabras: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?” (Lc 24,5), que hemos escuchado en la vigilia pascual.

Ayer, domingo de Pascua, el Santo Padre pudo saludar a todos los presentes en la Plaza San Pedro y a todo el mundo con la bendición urbi et orbi. “Gracias a todos”, fueron sus sentidas palabras. Fueron muy significativos sus encuentros con los presos de una cárcel de Roma y con sus enfermeros y el personal sanitario del hospital que lo cuidó.

Le damos gracias a Dios por su vida como persona, como cristiano, sacerdote, obispo y sumo pontífice. El hombre que llegó de lejos, desde nuestra América Latina, a la sede de san Pedro nos regaló un ministerio lleno de símbolos y gestos, de ternura y humildad, como pastor preocupado impulsó un regreso a las fuentes del Evangelio, nos llamó a la conversión de mentalidades y a la reforma de estructuras para que sean más pastorales y auténticas.

Nos deja un gran magisterio, con su palabra, sus gestos y su testimonio. Mostró siempre un gran cariño hacia los pobres y una preocupación por los migrantes. Impulsó la cultura del cuidado y de la prevención, combatiendo cualquier tipo de abusos. Promovió la fraternidad universal y la ecología integral.

Fue siempre un constructor de paz y un líder mundial. Su voz profética sigue resonando como un centinela moral que pide por los descartados: los pobres, los migrantes, los encarcelados, los que sufren la violencia de guerras y conflictos absurdos, persecución política o religiosa.

En Caracas, estos días de duelo repicarán las campanas en señal de luto, celebraremos misas en su sufragio y actos de devoción, como el santo rosario. Luego de la misa exequial en Roma, se organizará la misa funeral arquidiocesana por el Santo Padre en la Santa Iglesia Catedral, y posteriormente lo harán las parroquias y otras comunidades.

Venezuela le estará eternamente agradecida por su cariño y preocupación por nuestra situación, y especialmente por el gran regalo de la aprobación de la canonización de los dos primeros santos criollos. Los nuevos santos, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen intercedan ante Dios por este gran Papa servidor de la iglesia.

Nuestro Papa Francisco siempre terminaba sus intervenciones: “No se olviden de rezar por mí”. Hoy, día de su regreso a la casa del Padre, rezamos por su eterno descanso. Dios misericordioso lo reciba con las palabras reservadas a los hombres piadosos: “Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era forastero, y me acogieron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a verme” (Mt 25, 34-36).

Monseñor Raúl Biord Castillo Arzobispo metropolitano de Caracas