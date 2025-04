“El Vendedor”: la ópera prima de Nando de la Gente llega a cines venezolanos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Tengo mucha emoción e ilusión porque a la gente le guste y la reciba con cariño. Es una comedia fresca, bien ligera, con un mensaje bonito y familiar. Sin duda, es un sueño hecho realidad. Muchísimos años preparándome para este momento, yendo a los cines a ver cine venezolano y diciéndome que, algún día, un proyecto mío estaría allí. Verlo capitalizado es una ilusión muy linda. Tengo esa corazonada de que a mi público le gustará y, además, es en mi lenguaje natural y van a entenderla a la perfección”.

Así describe Hernando González, mejor conocido como Nando de la gente (@nandodelagente), uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que el reconocido venezolano cierra, con broche de oro y en su país natal, la promoción de “El vendedor la película” (@elvendedorlapelicula) luego de llevarla a Argentina, Colombia y todo Estados Unidos.

El artista, con más de 20 años en la industria, ha logrado instalarse en el corazón de un público grande, nacional e internacional, que lo ha seguido a lo largo de toda su trayectoria. Y mostrarles esta otra de sus facetas, lo tiene con las expectativas a tope.

“Creo que ‘El vendedor la película’ es la apertura a un nuevo ciclo, una nueva era, una nueva etapa de mi vida donde quiero contar historias. Quiero que el mundo conozca los niveles creativos que puede tener un zuliano para contar historias basadas en hechos de la vida real o de ficción. Esta película es esa puerta gigante que abro para adentrarme en el mundo del cine”, agrega.

En este film los asistentes podrán ver a un Nando de la gente multifacético, pues no ha sido en vano ser uno de los venezolanos con mayor reconocimiento en su país y otros, lo que se traduce en uno de sus mayores éxitos hasta ahora.

“Esto representa algo muy, muy importante en mi carrera. No es solo actuar una historia, sino escribirla desde cero, soñarla, dirigirla, producirla… Representa un logro importante porque hice el check list que me faltaba. He hecho televisión, radio, teatro, stand up comedy, he actuado en películas de cine, he sido animador, presentador y figura, indiscutible, en las redes sociales. Pero me faltaba crear yo mi propia historia y producirla, y creo que esto es muy, muy importante no solo para mí, sino para el Zulia también, el estado que me vio nacer”, relata.

“El vendedor la película” se estrenará el jueves 24 de abril en todas las salas de cine a nivel nacional, la cual cuenta con elenco de lujo de talla internacional: Anderson Ballesteros, Caterin Escobar y Julián Caicedo, todos de Colombia; y la actuación especial de la icónica Nelly Pujols. Además, ya se encuentra disponible en Amazon Prime para Estados Unidos, México y el Reino Unido.

Para finalizar, Nando adelanta los demás proyectos que trae para este 2025

“Ahora mismo estoy filmando mi primera serie, que se llama ‘El supermercado la serie’ con un gran elenco y una historia súper linda. Es otra comedia con gente conocida no solo en Venezuela sino en Latinoamérica. Espero hacer el estreno a finales del mes de mayo.

También vengo con show nuevo: ‘Oigan al señor’. Esta gira me llevará a 13 países y muchas ciudades. Eso me tiene muy emocionado pues regreso a los escenarios después de casi dos años”.