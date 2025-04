Maduro teme que la AN caiga en manos de la oposición y lanzó advertencia a su séquito (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Política

En una nueva declaración que evidencia las verdaderas intenciones del régimen chavista de mantener el control absoluto del poder en Venezuela, Nicolás Maduro instó a sus seguidores a ganar de forma aplastante las cuestionadas elecciones del 25 de mayo, en las que se elegirán diputados, gobernadores y alcaldes sin la participación de la mayoría opositora.

Por: lapatilla.com

Durante un acto político transmitido en cadena nacional, Maduro dejó en claro que su objetivo no es democrático, sino la exclusión total de cualquier voz disidente: “No podemos permitir que la Asamblea Nacional vuelva a caer en manos de los Julio Borges, de los Guaidó, ni de ningún opositor de aquí a los años que están por venir. No, no, no, no y no”.

El líder del chavismo volvió a lanzar acusaciones contra la oposición de buscar “planes de desestabilización, guerra económica y destrucción del país”, usando esta retórica para justificar la persecución sistemática de sus adversarios políticos.

“Esta es historia reciente de cómo la derecha proimperialista intentó en el pasado e intentaría en el futuro ganar posiciones institucionales en la Asamblea Nacional… para hacer un llamado a una intervención extranjera”, afirmó.

Las palabras de Nicolás Maduro refuerzan las denuncias de que el régimen chavista quiere seguir teniendo control político totalitario, eliminando cualquier resquicio de oposición en los espacios institucionales.