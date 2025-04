Oswaldo Guillén rompió el silencio sobre ser parte del staff de Venezuela para el Clásico Mundial

Posteado en: Actualidad, Baseball, Deportes

Podrá ser propenso a la controversia, pero eso para nada solapa la realidada, Oswaldo Guillén es toda una referencia cuando se habla de beisbol, y de modo específico, cuando se refiere a labores propias de mánager o técnico, un ganado estatus por tener anillo de campeón en Grandes Ligas, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y la Serie del Caribe.

Por: Meridiano

De hecho, el nativo de Ocumare del Tuy es uno de dos dirigentes en alcanzar título en las Mayores, además de la denominada “Pequeña Serie Mundial”.

Motivado a su amplio maletín de éxitos y su condición de agente libre, mucho se especuló sobre la posibilidad de que “Ozzie” asumiera las riendas de la Selección de Venezuela para el Clásico Mundial 2026, sin embargo, todo quedó descartado pues en horas recientes se anunció la continuidad de Omar López en esas funciones.

Al respecto, el propio Guillén se pronunció e indicó que en ningún momento fue contactado por la Federación Venezolana de Beisbol (FVB): “Mi teléfono no ha sonado, no he hablado con nadie ni de la Federación, no sé absolutamente nada del equipo de Venezuela”.

Mi único contacto con la Federación de Béisbol fue para el 2013 y en su momento no me seleccionaron. Desde ahí jamás me han contactado”, añadió.

