Actriz mexicana reveló que su compañero de escena la abusó sexualmente durante una grabación

El acoso y abuso sexual en el medio del espectáculo ha sido una constante que quedó al descubierto con mayor fuerza a partir del movimiento conocido como Me Too. Ahora, diversas figuras del espectáculo han roto el silencio y revelan sus propias experiencias. Algunas, incluso, han hecho denuncias de tipo legal. En esta ocasión es Sabine Moussier quien revela haber sido víctima de abuso sexual por parte de un actor cuando ambos grababan una escena para una telenovela.

Por: People en Español

“No me lo propuso; simplemente, estaba en una escena, era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama y los chones, y ponérmela ahí [en sus genitales]”, reveló Moussier a los medios de comunicación.

La actriz, quien no dio el nombre de su colega agresor, reconoce que fue un momento muy complicado. “En otro momento, sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, hubiera levantado la cobija y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto. Lamentablemente, me quedé petrificada, no supe hacer nada, salí y me puse a llorar; pedí que no pusieran más escenas de sexo, ni de beso con esa persona y fue lo único que pude hacer”, confesó. “Me costó mucho. Sobretodo en esa ocasión, me estaba muriendo de risa, pero de nervios. Porque [el actor] empezó con ‘pero bájate no sé qué; quítate…’ y yo ‘no’ [pensaba]. Entonces, empezó como esta situación y empezó la escena y me reía de nervios, pero estaba sumida y me dijo el director ‘sal y que se te vea’, pero yo estaba [en shock]”.

Sabine Moussier asegura que lo que vivió “sí, es muy fuerte, muy duro, muy bajo, muy feo”; pese a ello, no ha denunciado porque no sabe cómo manejar esta situación y, mientras hablaba, no pudo detener el llanto. “No lo hice [denunciar]. No sé si algún día lo haga”, mencionó.

