Carlos Alcaraz anunció su baja para el Masters 1000 de Madrid

Carlos Alcaraz no disputará el Masters 1000 de Madrid al no haber mejorado de la lesión en el psoas que sufrió en la final del torneo de Barcelona, que disputó el domingo pasado contra el danés Holger Rune, tal y como ha anunciado este jueves en rueda de prensa.

El murciano, ganador dos veces en Madrid, ha tomado esta decisión tras haber valorado la dolencia y su evolución con su equipo y no saltará a la pista el sábado, como estaba previsto, para iniciar su participación en el evento.

“Como todos sospechábais por no poder entrenar estos días, en la final de Barcelona se vio que entró el fisio y noté otra cosa en el isquio de la pierna izquierda. Estuve esperando a ver tras las pruebas, a ver si podía jugar sin riesgo. He hecho todo lo posible. No mejoró la cosa y hay que escuchar el cuerpo y, aunque Madrid sea un sitio que espero todo el año para jugar, ilusionante, no han salido las cosas como quería y hemos tomado la decisión de no tomar riesgos para el futuro. Si jugaba iba a empeorar seguramente. Ha sido una decisión difícil, pero creo que es la correcta. Intentaré descansar para estar pronto de vuelta”, dijo.

La proximidad de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y que ganó el pasado año, ha sido uno de los aspectos tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión de renunciar al torneo de la Caja Mágica. EFE