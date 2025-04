“Esto no es fútbol, es control de poder”: La cruda reacción de Javier Tebas contra el Real Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reaccionó en X a la negativa del Real Madrid a participar en la rueda de prensa y entrenamiento oficiales y en la cena previa a la final de la Copa del Rey de fútbol tras las declaraciones de los árbitros del encuentro, y aseguró que el conjunto blanco “no protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga…” y que “no quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol”.

“Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere”, comienza la publicación de Tebas.

“Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe: Suspende la rueda de prensa. Se salta el entrenamiento en La Cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol”, continúa.

“Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan”, concluye un Javier Tebas que ha sido muy crítico durante los últimos años con el Real Madrid y con su presidente, Florentino Pérez.

Y en esta ocasión, la publicación en X llega después de que el Real Madrid denunciase este jueves lo que considera una “clara animadversión y hostilidad” de los árbitros hacia el club en un comunicado publicado en sus medios oficiales tras su negativa a participar en la rueda de prensa y entrenamiento oficiales y en la cena previa a la final de la Copa del Rey de fútbol.

Dicho texto ve “inadmisibles” las manifestaciones del árbitro designado para la final y el encargado del VAR en rueda de prensa. A su juicio, dichas palabras “han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final”.

A su juicio, todo ello demuestra, “una vez más”, una “clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid”.

A primera hora de la tarde, fuentes del Real Madrid indicaron a EFE que el club no solicitará de forma oficial el cambio de los árbitros de la final de la Copa y que esperaba que fuera la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la que diera el paso por lo que consideraba un conflicto de intereses tras escuchar sus palabras.

Las declaraciones realizadas en la sala de prensa de La Cartuja por los colegiados principales de la final, De Burgos Bengoechea y González Fuertes, han generado asombro en el Real Madrid, según reconocieron a EFE dichas fuentes.

El Real Madrid no entiende cómo la Federación ha permitido las declaraciones y espera una respuesta que invalide a los dos colegiados para dirigir el partido, ya que, según aseguran fuentes oficiales del club, tanto De Burgos Bengoechea como González Fuertes quedan incapacitados para arbitrar la final.

De Burgos lamentó entre lágrimas “la repercusión de los vídeos de Real Madrid Televisión” contra su estamento y criticó lo que provocan en la sociedad, poniendo como ejemplo que “los hijos de árbitros escuchan decir en el colegio que su padre es un ladrón”.

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, el colegiado vizcaíno afirmó en la rueda de prensa previa a la final copera que “es jodido aguantar lo que tienen que aguantar muchos compañeros” señalados por el club madridista y que él mismo le ha “tenido que explicar” a su hijo que “su padre se puede equivocar, pero es una persona honrada”.

Mientras, su compañero González Fuertes exigió que se “deje de poner la diana” en los colegiados porque un día va a ocurrir “una desgracia de verdad”, anunció que en breve el estamento arbitral tomará medidas porque “no va a seguir aguantando esto” y dijo que “este Comité Técnico de Árbitros (CTA) va a hacer historia”. /EFE