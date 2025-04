Bella Ramsey reveló cuál fue la escena más difícil de la segunda temporada de “The Last of Us”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ellie, el personaje que interpreta Bella Ramsey, ha pasado momentos de acción y de emociones fuertes en la segunda temporada de “The Last of Us”. No obstante, la actriz confesó en una entrevista para The Hollywood Reporter, que hubo una escena que la llevó a superar sus límites actorales.

Por Infobae

Bella habló del tercer capítulo de la segunda temporada donde Ellie despierta después de la batalla donde matan a Joel (Pedro Pascal). Aún herida, camina a la casa donde vivía. Dentro de la cabaña parece que intenta procesar lo ocurrido, hasta que en un closet encuentra la chamarra de su amigo y rompe a llorar por su muerte.

“Dios mío, la escena del closet fue tan dura… Realmente me cuesta trabajo llorar en las escenas, puedo derramar una lágrima, pero es diferente a estallar en llanto, no lloro frente a la gente en mi vida cotidiana, pocas personas me han visto llorar. Tener que hacerlo en un set lleno de gente y otras personas mirándome en los monitores hizo que fuera virtualmente imposible”, dijo sobre la escena la joven nominada al Emmy.

La actriz también habló sobre los recursos que utilizó para enfrentar el reto. “En otras ocasiones he intentado pensar en cosas tristes de mi vida para poder llorar en las escenas. En esta ocasión no funcionó porque no me permitía pensar en la situación de Ellie. Entonces lo que me sirvió fue pensar en los momentos felices que tuve con Pedro”. Continuó.

