El formulario del Servicio de Migración que Trump obliga a completar y podría ser peligroso

Desde el 11 de abril, en Estados Unidos comenzó a regir una nueva reglamentación con la que Donald Trump obliga a los inmigrantes indocumentados a registrarse a través de un formulario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por su sigla en inglés). ¿Qué dicen los expertos sobre sus riesgos para la comunidad?

Por El Tiempo

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Desde el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés) compartieron información importante para aquellas personas que aún no han completado la planilla de la agencia migratoria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés). Con esta medida, la administración Trump reutiliza una norma de 1940, la Ley de Registro de Extranjeros, que exige que todos los ciudadanos no estadounidenses, no solo aquellos sin estatus migratorio autorizado, se deben registrar ante el gobierno federal.

Sin embargo, los especialistas advierten que las autoridades intentar obligar a las familias inmigrantes a proporcionar su información personal, incluyendo sus direcciones, a los funcionarios para futuras detenciones y/o deportaciones.

¿Qué dice la nueva normativa sobre el registro de inmigrantes en EEUU?

Esta disposición establece que los adultos y niños mayores de 14 años que ingresaron a EE. UU. sin permiso y no han tenido contacto con las autoridades migratorias deben registrarse. “Si alguna vez solicitó un estatus migratorio o un beneficio, o estuvo en proceso de deportación, es posible que ya se considere registrado”, explica la ley.

Por otra parte, con esta norma, la administración Trump también ha amenazado con consecuencias para quienes no lo hagan, incluyendo sanciones penales y migratorias. “Si no se registra y posteriormente solicita un beneficio o visa de inmigración, el gobierno podría denegarle dicho proceso por no registrarse”, advierten.

Lea más en El Tiempo