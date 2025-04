Tras declaraciones de Benedetti sobre sus adicciones, su esposa afirma: “Hoy nos hace más felices como familia”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que durante 27 de sus 57 años de vida enfrentó problemas de adicción a las drogas y al alcohol. En una entrevista concedida a la revista Cambio, publicada este domingo 27 de abril, afirmó que, tras someterse a un proceso de rehabilitación, ha logrado transformar su vida personal y fortalecer sus vínculos como padre, esposo y amigo.

Por cambiocolombia.com

Benedetti, figura clave en el gobierno de Gustavo Petro, habló abiertamente sobre su experiencia y el impacto que las adicciones tuvieron en su trayectoria.

Estas palabras por parte del funcionario provocaron que los comentarios, opiniones y críticas no tardaran en llegar. Entre las reacciones a las palabras de Armando Benedetti, se encuentran las de su esposa, Adelina Guerrero, quien comentó que estaba orgullosa de él por haber ingresado a rehabilitación.

Las palabras exactas del ministro del Gobierno Petro en la entrevista antes mencionada fueron las siguientes: “De 57 años, 30 he estado fuera del alcohol. Yo paré en 1995 y recaí en 2008 o 2009. En esos 14 años, mi vida cambió demasiado bien. Empecé como concejal, representante a la Cámara, senador. Me casé y tuve un hijo”.

Y agregó: “Lo que le quiero decir –y de pronto esta frase se la voy a repetir varias veces–, es que cuando usted se aleja de eso –y no estoy hablando contra las personas que toman–, la vida cambia, como me ha pasado en los últimos meses: mi vida ha cambiado para bien desde cualquier punto de vista. Desde cuando me acuesto hasta cuando me levanto. Mi tranquilidad y, sobre todo, lo más importante, la relación con mi esposa y con mis hijos”.

Frente a la controversia que generaron las declaraciones de Armando Benedetti sobre sus adicciones, su esposa expresó públicamente su respaldo a través de un mensaje en redes sociales, en el que resaltó el proceso de transformación que ha vivido el ministro y el impacto positivo que ha tenido en su familia.

“Si algo me ha hecho sentir profundamente orgullosa y admirar aún más a mi esposo @AABenedetti es que haya dado el paso de entrar a rehabilitación y hacer un cambio de vida total, que hoy nos hace más felices como familia. La unidad y la tranquilidad que vivimos son nuestra fortaleza en los momentos difíciles”, escribió la arquitecta por medio de su cuenta en la red social X.

En su publicación, Adelina Guerrero, agradeció al ministro por hacer pública su experiencia y por, según ella, convertirse en un ejemplo de superación. Guerrero subrayó la importancia de visibilizar un tema que, aunque afecta a numerosas familias, sigue rodeado de estigmas y prejuicios sociales.

“Gracias por ser ejemplo y hablar de este tema que afecta a tantas familias y que, al mismo tiempo, sigue siendo tan estigmatizado. No solo sufre quien enfrenta la adicción; también sufren en silencio madres, hijos y esposas, atrapados por el estigma y la señalización social. Alzar la voz es importante para que muchos sepan que sí es posible cambiar si se busca ayuda; solo, no se puede. Te amo y gracias por ser ejemplo y luz en mi vida y la vida de nuestros hijos”, comentó Guerrero en su mensaje.

En la entrevista antes mencionada con la revista Cambio, Armando Benedetti también habló de como está actualmente su relación con Adelina Guerrero. “Estamos en luna de miel y eso es porque yo me estoy portando bien, no porque ella haya necesitado hacer algún cambio. Es que cuando usted toma licor, usted abre muchas puertas: a la infidelidad, a dedicarse mucho más al trabajo, a alejarse de la familia. Y ese tipo de puertas terminan rompiendo siempre las relaciones”, dijo el funcionario del Gobierno nacional.

El ministro reconoció que, a pesar de haber abierto su proceso de rehabilitación y aceptar abiertamente su lucha contra las adicciones, la reacción de la opinión pública ha sido extremadamente dura. Sin embargo, expresó que ya no se siente afectado por las críticas. “Eso es algo que se cae por su propio peso. Ya no reconozco a los que me atacan. Ahora me dan risa, me siento por encima de ellos cuando escucho esas tonterías”, aseguró.