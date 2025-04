Dejó el automovilismo para dedicarse al OnlyFans y tuvo polémico debut en el boxeo (Video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La expiloto australiana de Supercars, Renee Gracie, se ha transformado en una figura mediática tras abandonar el mundo del automovilismo profesional y dedicarse al contenido para adultos en OnlyFans, plataforma que, según sus propias palabras, le ha dado “libertad financiera y personal”. Este giro radical lo dio en 2019, cuando abrió la cuenta. A seis años de esa decisión, volvió a ser noticia por su incursión oficial en el boxeo, que incluyó una victoria y una grave acusación contra su rival.

Por Infobae

Este 26 de abril debutó en el cuadrilátero en el evento Royale Fight Night 2.0 celebrado en su ciudad natal, Gold Coast, imponiéndose a la famosa podcaster Summer Perry, quien fue descalificada en el segundo asalto. En su descargo, la ganadora de la pelea criticó las maniobras de su competidora, que apelaba a movimientos propios de otros deportes de contacto, como se puede apreciar en el video publicado por Gracie en sus redes sociales. “Cuando entré ahí, vi y noté que estaba peleando contra alguien sin experiencia, que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego, no mucho después, cuando empezamos a lanzar golpes, me derribó al suelo. Fue entonces cuando todo empezó a irse por la borda. Cuando me empezó a aplicar técnicas de MMA, jiu-jitsu, y a patearme, no sabía qué hacer”, relató la vencedora en un video de TikTok.

Video: Instagram / @onlyfansreneegracie

A continuación, la mujer de 30 años profundizó en la falta de habilidades de su colega, quien buscaba de manera permanente tirarla a la lona con golpes prohibidos: “No tenía un plan de acción a seguir. Me empujaba y con bastante frecuencia intentaba bajar mi cabeza. Cuando me estaba zarandeando y levantándome para golpearme contra el suelo, me estaba insultando diciendo: ‘Eres una p#$@ estúpida’”. El abuso verbal continuó a lo largo de la efímera pelea: “Me decía jód#%@, sucia de mie#$@, imbécil’. Terminé con quemaduras por fricción al ser golpeada contra el suelo. En un momento, me tenía en una llave al cuello y estaba encima de mí. ¿Estaba intentando estrangularme? Fue una locura. Y todo mientras seguía insultándome”.

