Dejó la docencia, se abrió una cuenta de OnlyFans y se hizo viral al revelar su facturación

Martina Cuffaro Russo tiene 24 años, es rosarina y se hizo viral al revelar que dejó la docencia, a mediados de 2024, para dedicarse a la creación de contenido para adultos, donde cobra cifras que jamás había imaginado.

Por Infobae

A pesar de que su trabajo como profesora de matemáticas en colegios secundarios le permitía alquilar y llevar una vida económica estable, sentía que estaba atrapada en una rutina que no disfrutaba y que tampoco le auguraba un buen futuro.

“No quería depender de una jubilación”, admitió la joven al ser entrevistada en Divas Diary tras explicar los motivos que la llevaron a cambiar drásticamente su estilo de vida y crear un perfil en OnlyFans.

A menos de un año de haber tomado esa decisión, Martina admitió que empezó ganando entre 5.000 y 6.000 dólares mensuales “trabajando de manera oculta” y sin promocionarse en redes sociales. Y que hoy llegó a triplicar ese monto gracias a los cursos que tomó para entender los algoritmos de la plataforma y ampliar el alcance de sus publicaciones.

“Estoy ganando entre 12 mil y 15 mil dólares mensuales, y eso que no me estoy dedicando lo que me tendría que dedicar”, contó la joven, quien antes tenía que hacer tres turnos (mañana, tarde y noche) para cubrir sus gastos y ahora solo trabaja “algunas horas por día y manejo mis tiempos”.

Martina se graduó, en 2023, en el Instituto de Educación Superior Nº 28 “Olga Cossettini”, en una carrera que cursó durante 4 años y en la que duró apenas 18 meses trabajando.

“Me encanta explicar, hablar con los chicos, pero no me sentía cómoda. No quería levantarme a las seis de la mañana todos los días para ser empleada de otro”, recordó al ser entrevistada por Infobae.

