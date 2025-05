El príncipe Harry confiesa que querría “reconciliarse” con el resto de la familia real

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El príncipe Enrique aseguró este viernes que quiere “reconociliarse” con el resto de la familia real británica en una entrevista con la cadena pública BBC después de perder un recurso legal contra el Gobierno del Reino Unido por el nivel de seguridad al que tiene derecho al visitar el país.

“Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más“, confesó.

En ese sentido, el duque de Sussex e hijo menor del rey Carlos III, dijo que actualmente está distanciado del monarca: “No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. El no me habla por este tema de la seguridad“, añadió. EFE