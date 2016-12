Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 22, 2016 4:52 pm

Una serie de deudas correspondientes al pago de bonificaciones, aportes complementarios, retenciones y fondos de terceros, son parte de los compromisos pendientes por honrar que tiene la Alcaldía del Municipio Vargas, con más de dos mil trabajadores, incluyendo el Concejo Municipal de Vargas y la Contraloría Municipal.

Nota de Prensa

La falta de recursos como consecuencia de la crisis actual del país, es parte de los argumentos expuestos por el Alcalde, Carlos Alcalá Cordones, que para el Ejercicio Fiscal del año 2017, presentó un presupuesto por el orden de Bs. 10.373.986.474,00, aprobado por los concejales oficialistas. Dicho presupuesto no especifica en detalle el destino de los recursos en programas sociales, planes de inversión de obras públicas o el Plan Operativo Anual.

Es por ello que la fracción de concejales de la Unidad en Vargas presentará hasta la Contraloría Nacional de la República un petitorio para que se realice una investigación sobre las irregularidades registradas en el municipio litoralense.

Los concejales Felipe Corro (AD), Miguel Malliotakis (PJ) y Gustavo Da Silva (Copei), explican que a la fecha el Alcalde Alcalá Cordones no ha hecho efectiva la cancelación de la cesta tickets del mes de diciembre ni tampoco el bono hallaquero que se corresponde al cierre de cada año y está contemplado en la contratación colectiva. Añade que a la lista de pagos pendientes se suman el bono por útiles escolares y el de juguetes, las becas escolares, mientras que en el caso de la Contraloría Municipal, los trabajadores no han cobrado ni siquiera la primera quincena del mes de diciembre.

Los ediles advierten que también hay retrasos con los pagos a terceros, que son debitados a los trabajadores quincenalmente, como el pago al IVSS, al Fondo de Jubilaciones y a la Caja de Ahorros de la municipalidad.

“Hay fondos a terceros, como por ejemplo la Caja de Ahorro de los Trabajadores de la Alcaldía y de la Policía Municipal, que no reciben los aportes desde junio y febrero, respectivamente, limitando a los trabajadores a poder acceder a este beneficio o apoyo, que en tiempos de crisis ayuda mucho”, explicó el concejal Corro.

“Lo mismo acontece con el pago del Seguro Social, y en la medida en que el personal viene cumpliendo con los requisitos de edad y de años de servicios, las solicitudes están siendo rechazadas, por no encontrarse al día con las cotizaciones. También está el caso de 18 trabajadores del Concejo Municipal que tiene contrato desde enero al 31 de diciembre de este año y no han cobrado la primera cesta tickets del año”, agregó el edil Malliotakis.

Los ediles coinciden en que la municipalidad da claros indicios de “estar pesimamente administrada”. “En este caso la responsabilidad no sólo es del Alcalde Carlos Alcalá Cordones, sino de su Secretario de Gobierno, Jhonny Vásquez, quienes han decidido administrar la alcaldía de Vargas como si fuese un cuartel. Hoy los empleados municipales de Vargas enfrentan no sólo el incumplimiento de los pagos, sino el maltrato psicológico de ser sub utilizados o enviados a oficinas sin recursos, en muchos casos, ni tinta para una impresora. Una situación que nunca se había visto desde la creación de la Alcaldía del Municipio Vargas”, advierte el también concejal Da Silva.

Los concejales opositores advierten que en el caso del presupuesto 2015 y 2016, aprobados por bs. 107.000.000,00 y bs. 270.300,00, respectivamente, el Alcalde está en la obligación de explicar a la opinión pública sobre el destino de dichos recursos, pues “el 90% de las obras contempladas no fueron ejecutadas y hay servicios de competencia, como el de recolección de la basura, que han sido asumidas por el Gobernador de la entidad, y ni hablar del tema del transporte público” agregó Corro.

“El paradero del presupuesto municipal debe ser explicado por el Alcalde Alcalá Cordones, quien se escuda en el Psuv, para no ser auditado ni rendir cuentas a los concejales de su propia bancada política. Nos enfrentamos a un gobierno municipal corrupto”, aseguró Malliotakis.