Dic 22, 2016

Un hotel cinco estrellas en el corazón del centro de Madrid, lleno de historia, vanguardismo y detalle en cada rincón. Caribbeannewsdigital.com

Así es el Gran Meliá Palacios de los Duques, la más reciente inversión de la cadena española Meliá Hotels International en la ciudad capitalina, que desea “ocupar ese espacio de hotelería de lujo en edificios emblemáticos que ahora mismo no ocupa nadie, para responder a un cliente muy exigente y exclusivo”, según declaraciones otorgadas por Enrique Ortiz, vicepresidente del Grupo para Europa, Oriente Medio y África.

Ubicado en la calle Cuesta Santo Domingo -a tan solo pocos pasos de lugares icónicos como el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, Teatro Real y la Gran Vía- el recién inaugurado hotel, miembro de The Leading Hotels of the World, cuenta con 180 habitaciones distribuidas entre las dos edificaciones históricas que componen el hotel: el Convento de Santo Domingo y el Palacio de los Duques de Granada de Ega y Villahermosa.

Desde su fachada, especialmente reconstruida para mantener el aspecto y texturas propios de los materiales utilizados en la construcción del palacete, así como su estupenda escalinata original, meticulosamente cuidada para que sea no solo funcional, sino un punto focal que invite a querer adentrarse en el hotel; el Gran Meliá Palacios de los Duques es una perfecta fusión entre antigüedad e historia, con diseño y lujo de vanguardia.

La gran inspiración de los arquitectos responsables del diseño del hotel, Alvaro y Adriana Sans, fue el pintor Diego Velázquez, no solo por representar uno de los íconos artísticos más destacados de toda España, sino por ser el artista predilecto de los Duques. De hecho, las más trascendentes obras de Velázquez están presentes por todo el hotel. Cada planta está dedicada a una obra que se hace presente ante la vista del huésped apenas se abren las puertas del elevador.

No obstante, la más significativa representación del artista en el Gran Meliá Palacios de los Duques la encontrará en su imponente recibidor, dedicado nada más y nada menos que a “Las Meninas”, una de las más majestuosas obras de Velázquez. Asimismo, el hotel ofrece en su terraza una de las vistas más hermosas de Madrid, en la que podrá disfrutar de un rato en la piscina, en el jacuzzi o bien bebiendo algún cóctel mientras disfruta de un atardecer sin igual, contemplando el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, Casa de Campo, el centro de la ciudad y la Sierra de Madrid.

Gastronomía con sello de Excelencia

Todo hotel de alta gama brinda una destacada propuesta gastronómica para sus huéspedes, pero el equipo de Gran Meliá Palacios de los Duques pensó más allá ofreciendo no uno sino en tres destacados restaurantes que consentirán hasta los paladares más exigentes: uno de ellos, el “Coroa Gallery Restaurant” es un local especializado en tapas abierto al público todo el día; mientras que la vinoteca “Montmartre” ofrecerá una selección de vinos españoles y franceses, en un ambiente que busca hacer homenaje –tal y como indica su nombre- al Barrio de los Pintores de París.

Pero si de alta cocina y sofisticación se trata, el restaurante “Dos Cielos”, de los hermanos cocineros Sergio y Javier Torres, promete convertirse a uno de los restaurante top de la ciudad. De hecho, el propio Sergio Torres aseveró que el local posee “una gran carta, con estilo y sabores históricos, pero actualizados”

“Dos Cielos” se encuentra ubicado en las antiguas caballerizas del palacete -exquisitamente remodeladas sin perder su autenticidad-, razón por la cual en sus paredes disfrutará de los ocho caballos pintados por Diego Velázquez, continuando con el merecido tributo al artista. En el local podrá degustar platos típicos versionados como callos de bacalao a la madrileña, cuyas presentaciones están inspiradas en el propio Velázquez. Sobre el gusto y personalidad del restaurante, Javier Torres aseveró: “tiene un punto canalla. Queremos provocar sin ofender”.

Meliá Hotels International celebra 60 años en el mercado y lo hace por todo lo alto con el nuevo Gran Meliá Palacios de los Duques, un hotel lujoso y a la vez entrañable que, en un ambiente de completa sofisticación y vanguardismo, le hará sentir como en casa, gracias a la atención de un equipo humano de primera, y a su exquisito y muy detallista diseño.