La Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) registró a través de su Observatorio de Conflictividad Social la diversidad de protestas ocurridas en el estado Lara en múltiples ámbitos. Es de mencionar que la ONG implementó este mecanismo a principios de año con el propósito de reflejar estadísticamente la crisis que padece la entidad, sus causas y consecuencias.

Por Lorena Quintanilla Muñoz / El Impulso

Si bien el reconocimiento de estas cifras se contabiliza a partir del primer trimestre de este año, Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz, señala que en comparación a 2015 se produjo un aumento de la conflictividad social en 45 %. Las tres “D” de Funpaz son documentar, denunciar y difundir.

En ese sentido Colmenárez expuso que el Observatorio Larense de Conflictividad Social logra un registro más minucioso y específico de las protestas y las denuncias que se suscitan en la región.

Se destaca que la matriz del observatorio fue desarrollada por dos profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la cual se vacía toda la información que se recopila a través de las informaciones que publican los cinco medios impresos más importantes de Lara, así como las cuentas de internet que manejan Radio Fe y Alegría y Noticias 251.

-Buscamos contrastar la opacidad, el silencio y la falta de cifras oficiales que deberían ofrecer los entes municipales, el Ejecutivo regional y el Ejecutivo nacional. La Policía de Iribarren, Policía de Lara, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, deberían ofrecer un balance trimestral a la población sobre los múltiples delitos y acontecimientos. Al ciudadano le interesa saber qué está pasando.

¿Por qué sólo en Lara?

Porque Lara es el ámbito de competencia de Funpaz, sostiene el activista. A la ONG le interesa y le importa todo lo que ocurre a escala nacional pero el empoderamiento del ciudadano debe estar suscrito a su entorno inmediato.

Explica que el empoderamiento se traduce en propuestas que propician el cambio y alcanzar algunos objetivos. Funpaz no solo registra, monitorea, documenta y difunde, la tarea implica proponer una agenda a las autoridades locales, más allá de esa cultura que gira en torno al Ejecutivo nacional. Las fallas, problemas, denuncias, problemas y protestas son responsabilidad de los concejales de la Cámara Municipal, los diputados al Consejo Legislativo, alcaldes, gobernador, prefecto, procurador, contralor, etc. Todos estos funcionarios son empleados del ciudadano y deben rendir cuentas a la sociedad y actualmente no se produce una rendición efectiva de la conflictividad social por parte de estos representantes.

Por ejemplo, el problema del gas lo tienen que resolver las autoridades regionales, así como el problema del servicio de agua. El objetivo es darles las herramientas a los ciudadanos para que protesten pacíficamente sus carencias.

¿Qué registran?

Además de las protestas y las denuncias, el Observatorio Larense de Conflictividad Social evalúa la situación en las cárceles.

-Vemos con profunda preocupación lo que está pasando en los calabozos de la Policía Municipal de Iribarren, donde se ha producido el deceso de algunos privados de libertad por la falta de alimentos. Conocimos que las autoridades alegaron no ser responsables de los detenidos del municipio pero allí hay una clara violación del derecho a la vida. Por otra parte, la ONG lleva los datos de manifestaciones en la categoría salud, siendo los empleados públicos del Ejecutivo nacional y regional los que más protestan. Las protestas de empleados públicos se han acentuado, se coloca en la tercera causa de protesta de la gente. Asimismo, se asienta la información generada por los ciudadanos que reclaman medicamentos, medicinas e insumos médicos.

