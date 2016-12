Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nicolás Maduro volvió a decir que le diputado por la Unidad, Julio Borges, le envió un mensaje para solicitarle “apoyo con la presidencia de la Asamblea Nacional”

Durante la cadena de este jueves, Nicolás señaló que “se hizo el loco” pues, a su jucio, “derrotará por nocaut” al parlamemtario así como lo hizo con el actual presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup.

“El me dijo que lo apoyara pero yo le dije sape contigo (…) Dice que va a superar a Ramos Allup (…) Pero aquí te espero para derrotarte (…) Borges parece que no cuenta con los votos y se olvidan que el cinco de enero van a elegir una morisqueta porque ellos están en desacato”, argumentó.

Cabe destacar que hace dos días, Maduro aseguró que Borges habló con él y le dijo que “sí se iba a entender con los poderes públicos”.

Sin embargo, el parlamentario le respondió y le remarcó que: “El único mensaje que puedo darte es que con la fuerza del voto y en Unidad saldrás de Miraflores”.