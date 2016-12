Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 22, 2016 4:48 pm

Este jueves, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, puso en funcionamiento el Centro de Especiales Médico Odontológicas (CEMO) y el Centro de Imágenes Médicas (Medimagen) de Los Teques, espacios en los que estima atender más de 42 mil personal al año, y en los que el Ejecutivo regional invirtió cerca de 316 millones de bolívares para su construcción y dotación.

El mandatario regional detalló que este CEMO que beneficiará a los habitantes de los Altos Mirandinos, ofrecerá servicios de gastroenterología, endoscopia, ginecología y obstetricia, ecosonograma 4D, pediatría, cardiología, ecocardiografía, medicina interna, neumonología, medicina general, traumatología, odontología, entre otros, en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

“En este centro de salud, las personas podrán disfrutar de un servicio óptimo y de calidad. El mismo está dotado con equipos de última tecnología y dispone de profesionales de gran experiencia, tal como lo hemos hecho en nuestro otros Centro de Especialidades Médicas Odontológicas”, señaló.

Detalló que los nuevos espacios asistenciales deben sentirse como logro que fueron conseguidos con mucho esfuerzo.“En Miranda tenemos la capacidad de dar respuesta a nuestro pueblo, a pesar de los obstáculos. Cuando iniciamos nuestra red de salud, muchos dirigentes rojitos nos criticaron y celebraban que en 2009 nos quitaron los hospitales y ambulatorios, además de siete mil trabajadores de la salud, pero a pesar de todos los obstáculos que nos pusieron en la actualidad disponemos de 59 Casas Amigas de la Salud, 6 Pronto Socorros, 3 Pronto Socoros Móviles, 5 CEMO, y 2 Centros de Medimagen, que funcionan para todos los sin importar de que partido político son”.

Asimismo, Capriles lamentó la diáspora de profesionales de la salud que han tenido que irse del país, debido al mal sueldo que reciben. “Hay una realidad que no podemos ocultar y es que aproximadamente 20 mil médicos se han ido del país. Esto no pude seguir pasando, en Venezuela hay buenos profesionales. Yo creo en mis médicos y enfermeras y me siento profundamente orgulloso del personal que labora en nuestra Red de Salud Francisco de Miranda”.

Capriles además explicó que el servicio de MEDIMAGEN es un establecimiento para la ejecución de estudios imagenológicos, que permitirá el diagnóstico oportuno de patologías médicas, con facilidad de trámites y accesibilidad de la población, con el objetivo de garantizar una adecuada y oportuna referencia a los especialistas y que entrará en funcionamiento el próximo 16 de enero.

Nota de prensa