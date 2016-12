Publicado en: Actualidad, Deportes

Este jueves, a través de un comunicado, la junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dio a conocer su posición en torno a las recientes declaraciones del pelotero Álex Cabrera, quien ahora juega para los Tigres de Aragua y quien pide “que lo dejen jugar”.

Prensa LVBP

El caso de Cabrera es de vieja data, cuando en el 2014, el pelotero venezolano protagonizó una polémica en la Liga Mexicana de Béisbol, cuando lo trataron de suspender “de por vida” por presunto dopaje. Sin embargo, el jugador recurrió la medida y los tribunales del país azteca le dieron la razón ante la presunta violación del debido proceso.

A continuación publicamos el comunicado completo:

1.- Alex Cabrera está autorizado a jugar porque cumplió con todas las normas y procedimientos establecidos por en el Programa Antidopaje de la LVBP.

2.- Alex Cabrera no estaba habilitado para jugar porque se había negado a hacerse el examen de seguimiento, de acuerdo con el Capítulo IV, Artículo 18° del Programa Antidopaje de la LVBP, e inclusive introdujo una demanda de desacato contra la Junta Directiva de la LVBP por exigirle dicho examen.

3.- Alex Cabrera solo tramitó su EUT (Exención por Uso Terapéutico), ante el Comité Antidopaje de la LVBP, hasta la semana pasada, ordenándosele hacer su examen de verificación, de acuerdo con lo que dicta el Programa Antidopaje de la LVBP, el cual arrojó un resultado positivo, por lo tanto se le aprobó la EUT. Tanto el jugador como el equipo Tigres de Aragua BBC, fueron debidamente notificados de la aprobación de la EUT.

4.- El procedimiento que se le aplicó a Alex Cabrera para la toma de muestra de la prueba de seguimiento, por haber salido positivo durante la temporada 2015-2016, es el que está estipulado en el Programa Antidopaje de la LVBP. Como asegura en sus declaraciones, la muestra del miércoles 21 de diciembre, fue la primera que se le tomó.

Antes la Comisión Antidopaje de la LVBP se trasladó a Barquisimeto, el 28 de octubre, para tomarle la muestra y se negó. Luego, Alex Cabrera aseguró que iría al laboratorio y no se presentó. Más tarde se envió una notificación a los Tigres de Aragua para tomarle la muestra a finales de noviembre y solo se logró contactar a Cabrera el 2 de diciembre en Maracay y no se tomó la muestra.

Postergó el procedimiento para el 6 de diciembre y no asistió al Estadio Universitario. Al día siguiente, 7 de diciembre, no estaba en el Estadio José Pérez Colmenares. Por último, 20 de diciembre, representantes de la Comisión Antidopaje de la LVBP lo esperaron en el Estadio Universitario y no se presentó.

5.- Si Alex Cabrera hubiese cumplido con todas las normativas tipificadas en el Programa Antidopaje, hubiese podido participar con anterioridad en la temporada 2016-2017, tal y como ha sucedido con otros jugadores en circunstancias similares. Lamentablemente, no aceptó cumplir con todas las normas hasta la presente fecha.