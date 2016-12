Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 22, 2016 5:51 pm

Roberto Smith reflexiona sobre las fiestas decembrinas. Un silencio precede el discurso. Y al comenzar se le quiebra la voz. Inicia sus declaraciones, con el tono de luchador social que lo caracteriza. Vargas es su pasión, que ha venido transformando en propuesta revitalizadora.

“Si esperas 25 días para que la suerte te acompañe, y recibes esa especie de dádiva, por sus nefastas políticas de producción alimenticia; si entiendes que no vendrá en la bolsa harina pan, y que probablemente tengas que comprar El Silbón por Bs 3500 cada una, cuando cuesta realmente 180 Bs después, que algún revolucionario bachaquero negocia con el hambre del pueblo; si gastas el pollo y el pedazo de carne que te envían, si es que lo incluyen, y los estiras para varios días, si alteras la receta de la abuela porque no vino onoto, encurtidos, aceitunas y alcaparras; y te olvidas del pimentón, la cebolla por lo caro que están, entonces estarás en la vía de hacer una hallaca al estilo García Carneiro.”

El dirigente varguense prosigue con su especie de receta social, de ese plato típico que evidencia nuestro mestizaje, en este caso culinario.

“Pero por el guiso no hay que preocuparse. Porque muchas obras inconclusas de infraestructura así lo sugieren. Y si tomas la previsión de hervir muy bien el agua, que no es potable y casi no llega para lavar las hojas; si compras lo que no vino en el San Clap de navidad cerca de mercados insalubres, porque no recogen la basura de sus alrededores y el servicio es deficiente en todo el estado; si ahorras un poco, y cuentas con el juguete Kreisel que expropiaron, atentando una vez más contra la empresa privada y el empresariado en general, para comprar lo que no trajo la bolsita; si decides bajarle dos a las bebidas espirituosas porque la inflación ronda ya el 800%; entonces tendremos un manual de estilo, de cómo hacer una hallaca al estilo Jorge Luis García Carneiro.”

A pesar de “ellos” dice Roberto Smith, “el venezolano es solidario, creativo, sabe enfrentar los retos y las dificultades. El varguense pasará esta nueva cuesta, y celebrará con las limitaciones del caso, para apoyar a niños, enfermos y jóvenes de energía prolongada. Porque a pesar de una pesadilla de receta, que en lo social, político, financiero, alimenticio y medicinal que crearon los ilegales, entre ellos el gobernador cuyo período venció el 16 del mes más rojito del año, y por tanto más crítico, hay en el ambiente un olor de libertad, de progreso, y esa esperanza la estamos cristalizando todos, y se hará tangible cuando saquemos al “trío del año, y su sólo gobierno: Maduro, García Carneiro y Alcalá Cordones. Así que en esta navidad, resistencia, perseverancia y más firmeza, porque somos todos para uno y uno para todos.”