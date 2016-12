Publicado en: Actualidad, Turismo

Dic 23, 2016 7:15 am

Ante esta temporada navideña la demanda en boletos aéreos aumenta pero las líneas no tienen pasajes disponibles, sin embargo, los revendedores sí los pueden conseguir en los aeropuertos de nacionales del país, según los usuarios que pierden su vuelo o no encuentran pasaje. Aerolatinnews.com

De acuerdo a la publicación de la periodista Keila Vílchez Boscán en Panorama, Juan Ruiz, usuario del aeropuerto de Maiquetía, expresó: “Hace una semana me venía desde Caracas (Maiquetía) hasta Maracaibo por una emergencia familiar. En ninguna aerolínea me conseguían boleto, porque supuestamente no habían pasajes. Pasé más de tres horas de un mostrador a otro, y nada. De pronto, se me acercó un chamo diciéndome que si yo quería él me conseguía el pasaje, pero que debía pagarle un monto en efectivo a parte de la cancelación del pasaje. Terminé pagando, en efectivo, 15 mil bolívares más para conseguir ese boleto de regreso”.

Por su parte, Manfre Lara, pasajero, contó ayer en el aeropuerto internacional La Chinita, que venía llegando desde Maiquetía, pero que fue una “cruzada” la que libró para encontrar un puesto dentro del avión. “Los revendedores quieren que les des 20 mil bolívares en efectivo por ellos hacerte de gestor ante la línea aérea. Eso no puede ser. Yo tenía mi boleto, pero llegué una hora antes de la salida del vuelo, me colocaron en una lista de espera, que terminó siendo la lista del terror, donde seleccionan quien paga al mejor postor”.

El director del terminal aéreo La Chinita, general de brigada Andrés Castillo, explicó que cuando esto ocurre el pasajero debe colocar la denuncia ante el módulo de atención al ciudadano que hay en cada terminal aéreo.

“Es importante para las autoridades conocer el día que ocurrió el cobro de más, la hora del vuelo, en qué vuelo, la empresa aérea, para tener detalles de esa novedad y poder corroborar la información, bien sea a través de las cámaras de los aeropuertos, acudir a la aerolínea involucrada, fijar en qué guardia ocurrió y con qué personal, porque generalmente estas personas se aprovechan de la situación, no es la empresa; sin embargo, el ministerio tiene unos dispositivos para contrarrestar este problema, pero necesitamos que la gente denuncie”, detalló Castillo…