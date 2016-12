Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Dic 23, 2016 8:34 am

Ya no encontramos manera de describir la sensualidad de Kylie Jenner, la hermanita menor de Kim Kardashian. La menor de la familia ahora vive publicando fotos ultra hot den Instragram. ¿Acaso no hay nadie que le diga que las fotos “imprudentes” nos calienta?, al parecer no, y es mejor que continua haciéndolo, por que lo hace muy bien.

Con tan solo 19 años, Kylie ha conquistado las redes sociales con su gran belleza y sensualidad. Sí, otra vez publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con más de 80 millones de seguidores. En la imagen, Jenner luce un top super apretado y tampoco podía faltar la pantaletica que hiciera juego con la pieza de arriba. Mejor llamemos a los bomberos, por que ella está que quema.