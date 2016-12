Publicado en: Actualidad, Economía

Dic 24, 2016 4:30 pm

En vista que PDVSA no inscribió a sus jubilados en el CLAP (Comité Locales de Abastecimiento y Producción) para que recibieran “bolsas de comida” a precios “solidarios”, en compensación les reservó el siguiente esplendoroso presente navideño:

Por Sergio Sáez | Auditor social

Utilizó una proporción apreciable de los recursos del Fondo de Jubilación, apropiados ilegalmente por los asociados (PDVSA y sus Filiales) según consta en el Registro Público de Caracas, para la compra e intercambio de bonos PDVSA 2020, dando como garantía (colateral) el 50,1% de las acciones del capital social de PDV Holding, Inc., una sociedad inscrita en Delaware, USA, que es propietaria de CITGO Holding, Inc. (poseedora de tres refinerías y redes de distribución y almacenamiento y despacho de crudo y derivados, además de estaciones de servicios al detal, en USA), en caso que PDVSA no pudiese honrar sus compromisos de pago de intereses y capital de los mencionados bonos. Este acuerdo de “Declaración de Financiamiento” (UCC FINANCING STATEMENT) se encuentra debidamente notificado al Departamento de Estado de Delaware, USA, bajo el Nº: 20166581969, de fecha 26 de octubre de 2016. A pesar que esta acción pudiese parecer normal y conveniente para los Jubilados, representa una sobreexposición al riesgo de perderse, toda vez que cualquier impago de PDVSA de sus obligaciones (Instrumentos de deuda financiera (bonos, certificados de inversión, facilidades de crédito, prestamos, etc.) que tuviese PDVSA y/o CITGO, los deudores, o las empresas que tienen pleitos contra PDVSA en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas del Banco Mundial (CIADI), pudieran actuar legalmente contra los bonos PDVSA 2010, que están suscritos a nombre de PDVSA, garantizados por PDV Holding, con lo cual el Fondo de Jubilados perdería irremediablemente los fondos allí expuestos . Los mismos se estiman en algo más de US$ 1.400 millones, equivalente al 20,82% del capital accionario de PDV Holding, Inc..

Adicionalmente PDVSA hipotecó el restante 49,9% del capital accionario de PDV Holding, Inc., el 30 de noviembre de 2016, con la empresa rusa ROSNEFT Trading, S.A., como garantía (colateral) de una compra por adelantado de hidrocarburos (Prepayment Agreement), respaldado mediante Contrato Prendario (Pledge Agreement), y materializado mediante un “ “Contrato de Exportación Comercial” Nº SA 37000193 (Export Contract), firmado entre PDVSA Petróleo, S.A, (PPSA) con ROSNEFT Trading, Inc. Este acuerdo de “Declaración de Financiamiento” (UCC FINANCING STATEMENT) se encuentra debidamente notificado al Departamento de Estado de Delaware, USA, bajo el Nº: 20167403551, de fecha 30 de noviembre de 2016.

Aún cuando PDVSA no ha explicado con detalles el haber hipotecado la totalidad del capital accionario de CITGO Holding, Inc., en su hoja web establece que el presidente Maduro desde el campo de Carabobo afirmó el día 6 de diciembre de 2016, como resultado de la XII Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) entre Rusia y Venezuela, que se desarrolló en Caracas durante los días 5 y 6 de diciembre que; “las mesas de trabajo arrojaron resultados traducidos en acuerdos que aportarán al crecimiento económico del país. “El día de hoy fueron firmados varios acuerdos de cooperación en distintas áreas de desarrollo conjunto, enmarcados en la Diplomacia Bolivariana de Paz, que promueve el aprovechamiento de las capacidades de los países hermanos para un trabajo de beneficio común, en profundo respeto por su soberanía”. Entre estos acuerdos debe estar el de compra por adelantado de hidrocarburos con ROSNEFT, que ocasionó el desembolso de divisas, no precisadas por las autoridades correspondientes, por parte de ROSNEFT a PDVSA, amparadas en la hipoteca del restante 50,1% del capital accionario de PDV Holding, Inc.

No nos queda sino elevar plegarias a Dios para que ocurra el milagro que PDVSA regrese los fondos malapropiados a sus jubilados; y que además, pueda honrar todas sus deudas oportunamente y que no haya decisión alguna de los deudores de actuar legalmente en el exterior contra PDVSA.

No hay que olvidar que nuestro Fondo de Jubilación tiene la figura legal de Asociación Civil sujeta al derecho privado, y que la actuación de todos y cada uno de los miembros de su Junta Administradora y de su Asamblea están sujetas al desempeño en el mejor sentido del “ buen padre de familia ”, y en “ el mejor beneficio de los Jubilados ”.

La justicia tarda, pero llega.

Con dicho hermoso presente por parte de PDVSA a sus Jubilados, queda evidenciado el trillado eslogan que utiliza PDVSA en su nota periodística: “PDVSA mantiene la propiedad total de CITGO”, publicada el 23 de diciembre de 2016 en su hoja web, al final de la misma: “PDVSA sigue comprometida con el desarrollo de la Nación y con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y del Gobierno Bolivariano, así como el logro de la máxima felicidad posible del pueblo venezolano”.

Queda por verse que nos traerán sus “antireyes magos” “Malechor”, “Gastar” y “Va-a-asaltar” el venidero año.

Nunca Venezuela había sufrido tan triste y desesperanzadora navidad, que se debe a la sola culpa de éste régimen oprobioso.