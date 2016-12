Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 24, 2016 12:43 pm

Primero Justicia El Hatillo llevó a cabo por onceavo año consecutivo la actividad “Navidad Para Todos” en donde entregaron más de 350 juguetes a los niños de la zona rural del Municipio El Hatillo, en el día de ayer.

Niños y sus representantes compartieron en familia la alegría de la Navidad con el equipo justiciero. La actividad contó con colchones inflables, refrigerios, actividades para los niños y regalos de navidad. Es cuarta entrega del año en distintos sectores y comunidades hatillanas. Más de 700 niños se han llevado un juguete y han disfrutado de un día distinto gracias al trabajo de la tolda aurinegra en El Hatillo.

Elías Sayegh, Coordinador General de Primero Justicia en El Hatillo indicó desde La Hoyadita, que estas navidades son particularmente difíciles, especialmente para nuestras comunidades más necesitadas. “Por eso estamos hoy aquí, para acompañarlos, para traerles un poco de alegría, frente a un escenario tan desesperanzador. Acá no hay agua, se va la luz, no llega el gas, la vía está en pésimas condiciones, la inseguridad campea sin control, la gente espera horas al transporte público, no hay fuentes de empleo y para colmo la plata que la gente recibe por su trabajo no alcanza para nada. Esto no puede seguir así. Maduro ha empobrecido todavía más, principalmente a los más pobres”, señaló.

El líder aurinegro de la jurisdicción de El Hatillo destacó la importancia del trabajo constante que vienen realizando en El Hatillo diciendo: “Uno no puede llegar a una comunidad sólo a pedir votos y después abandonarla, como ha pasado. Nuestro trabajo es permanente porque lo hacemos con verdadera vocación de servicio. Nosotros de verdad queremos que esta situación cambie, que mejore, y estoy seguro que vamos a lograrlo”.

Sayegh cerró hablando de la situación nacional diciendo: “Maduro ha acabado con todo en Venezuela. La navidad no se escapa de esto. ¿Quién puede estar alegre estas navidades si las familias están separadas, no hay dinero para la comida o los regalos, la inseguridad nos asecha en cada esquina? Estas navidades serán recordadas como las del arbolito y el estómago vacío. Maduro le regaló a Venezuela las peores navidades de la historia. Acá lo que hay es miseria gracias a la estupidez de un gobierno corrupto, ineficiente e incapaz que no deja en Paz a Venezuela”.

