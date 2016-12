Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Dic 25, 2016 12:12 pm

Tom Hanks ha vuelto a demostrar una vez más que es uno de los actores de Hollywood más carismáticos y comprometidos con sus seguidores. Zena Gopal, una fan canadiense del protagonista de Sully, hizo una apuesta con sus amigos que consistía en escribir a un famoso y esperar su respuesta. El ganador sería el que obtuviera la contestación antes. El elegido de esta joven fue el oscarizado actor y, efectivamente, este le respondió.

La canadiense le envió una carta hace un mes explicando la apuesta, declarándose fan absoluta de la película The Wonders (1996) —llamada en Estados Unidos That Thing You Do!— y pidiéndole una fotografía de su cara. “Me tomo las apuestas muy en serio. En realidad, ninguno de mis amigos la secundó, pero yo le escribí una carta explicándole la apuesta y diciéndole que realmente desearía que nos pudiéramos sacar un selfie”, explica la joven en su perfil de Facebook, y continúa: “Por si acaso, le adjunté una estúpida fotografía mía con una llama. Hoy tengo esto en el email”. Para su sorpresa, el actor, de 60 años, le contestó con una foto de él mismo sacándose un selfie con la fotografía de la joven y la llama que ella le había hecho llegar.

“Hey, Zena. ¿Cuenta esto como una foto de mi cara? Lo siento por la barba, pero dentro de poco tengo una sesión de fotos y debo dejarme bigote”, escribe Hanks. En la misiva, el estadounidense reflexiona sobre el mercado inmobiliario de Toronto, las vacaciones navideñas y su pasión, también, por The Wonders: “Para que conste, todavía canturreo las canciones de The Wonders. Siempre he sido muy partidario de los temas Dance With Me Tonight y Drive Faster”.