No puedo terminar este año, sin reiterar la angustia sobre algunos hechos de corrupción, tocados en esta columna. Uno el caso del IFE.

El viernes 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, GILBERTO DAZA, hizo del conocimiento del Presidente Maduro, la estafa en contra del IFE (Instituto de Ferrocarriles del Estado) por parte de la empresa TWO WAY ENTERPRISES INC., con colaboración de Seguros Pirámide C.A. Se les responsabiliza de incumplir el contrato suscrito con el Estado para construir la planta de fabricación de durmientes, tramo Puerto Cabello- La Encrucijada del Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora. La mencionada empresa representada por Jorge Alberto Rodríguez Morón y Alam Alberto Rodríguez Camacho recibió por parte del IFE, la cantidad de 2.820.974, 50 de Euros de un total de 5.641.949,00 de la misma moneda, para cumplir con la primera etapa de tres, por un lapso de ocho semanas. La segunda de 15 a 30 días y la última de dos meses.

A la fecha, luego de casi un año y medio de haberse suscrito los compromisos, no han ingresado al país los equipos de la empresa en cuestión, quien se comprometió a importar e instalarlos, no obstante que fueron cancelados oportunamente por parte del IFE.

En los registros empresariales se obtuvo la siguiente información de la compañía Two Way Enterprises Inc:

Company number P01000000204.

Status Active.

FEI number 593722011.

Company Type Domestic for Profit.

Home State FL.

Last activity date 6/5/2014.

Date Of Incorporation 12/22/2000.

Principal Address 1400 N. Semoran Blvd., ORLANDO, FL, 32807.

Mailing Address 1400 N SEMORAN BLVD., SUITE G, ORLANDO, FL, 32807.

TWO WAY ENTERPRISES, INC. Principals.

Chairman, E, O Rodriguez Jorge.

Address 8229 NW 68TH STREET, MIAMI, FL, 33166

President Rodriguez Alam.

Address 8229 NW 68TH STREET, MIAMI, FL, 33166.

Vice President, President Parra Luis.

Address 8229 NW 68TH STREET, MIAMI, FL, 33166.

El denunciante señala que “mafias corruptas y desviadas de la línea de las autoridades del Ejecutivo Nacional enquistadas en el Instituto de Ferrocarriles del Estado, quienes operan a espaldas del ciudadano Ministro y del Presidente del Instituto para el momento ciudadano Francisco Torrealba”, que además fueron apoyadas por Marco Zarikian y Antoun Bakhos Bechara, representantes de Inversiones Baluzar C.A. (principal accionista de Seguros Pirámide C.A.).

Esta compañía financiera fue localizada como afianzadora de la contratación entre IFE y Two Way Enterprises Inc., a pesar de que Seguros Pirámide C.A. declaró que la firma norteamericana no tenía la capacidad para hacer frente a la responsabilidad suscrita y que su capital era insuficiente.

Daza agrega “Estos hechos que hoy denunciamos, fueron indicados oportunamente ante el Ministerio Público, donde fue designado el ciudadano Fiscal Vigésimo Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sin embargo, el mismo no ha realizado ninguna actividad investigativa”. Pidió al Presidente Maduro una profunda investigación.

EL SEBIN, LA FISCALIA, EL CICPC, LA CONTRALORIA GENERAL Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS RECIBIERON LA DENUNCIA

Gilberto DAZA formuló toda esta denuncia y sus pruebas, el miércoles 21 de diciembre ante el M/G Gustavo González López. También lo hizo un día antes, en el Ministerio Público en escrito similar con toda la narración y los elementos probatorios. El miercoles 21 de diciembre lo presentó, al comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico. Iguales documentos fueron entregados en la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguros.

INSÓLITO:

“Manos oscuras” falsificaron oficios del Director General del Despacho del Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Manuel Fragozo León, donde giraba instrucciones al Director del IFE, a la fecha Daniel Alejandro Davis para que entregara la diferencia de dinero que se le adeuda a la empresa Two Way Enterprises Inc. Todo esto también es del conocimiento de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por Freddy Guevara, quien también ha guardado silencio sepulcral sobre el tema.

REGION CAPITAL

LA MUD QUE TENEMOS: COMO LLEGAMOS A LO QUE ES ACTUALMENTE

El nivel de este conglomerado de partidos mientras Ramón Guillermo Aveledo, estuvo al frente, era muy alto. Su vocero tenía la entidad política e intelectual para hablarle al país. Un representante de la Venezuela política del pasado, sabía que mientras él estuviera allí, su futuro no se haría presente. El antagonismo del país siempre indico, que los mejores intelectos reposaban en una corriente de pensamiento y el “populismo” en otro. Aunque en algunos elementos individuales coincidieran ambos. Ante la debacle de CAPRILES, la figura de AVELEDO, surgía como el natural reemplazo de un liderazgo que reclamaba el país. Eso era peligroso para los que hoy creyeron que teniendo el poder, se harían OPCION. A pesar de su gran intelecto nunca cuajaron una oportunidad. El poder te hace parecer “líder” aunque a veces es al revés. La conspiración triunfa y el reemplazo no podía ser un enemigo de estos aspirantes ocultos. He allí que sale el nombre de un dirigente casi sin ningún significado nacional ni regional, como Chuo Torrealba. Lo cierto es que se le entrego un avión, a quien solo había manejado un viejo “Ford Escort” del año 88. Los éxitos obedecieron más a la reacción contra una gestión, que a la acción a favor. Se interpretó todo lo contrario. Una especie de YO CLAUDIO pensé yo en el momento de su designación pero ni siquiera eso fue. Los aspirantes y manejadores del poder por más de 30 años estaban felices. No midieron el daño. Hoy se pretende corregir y las “mea culpa” no son suficientes. Se les acabaron los 5 minutos de fama y la situación es delicada para la oposición.

REVIVIR LA CALLE

No es fácil y a pesar de las estupideces de Maduro, en atribuirle semejante capacidad a la MUD, eso es el resultado de la desesperación de un pueblo y no de la conspiración. ¿Quién carajo le ha dicho al Gobierno que conspirar es malo contra una Dictadura? Ese es el primer deber político de una oposición seria y que se respete. Lo que suceda POR AHORA, no obedece a planes. No los hay. No los saben ni tienen la capacidad de entender que la unidad no solo debe ser una apariencia. Afectiva y no exclusivamente efectiva. Si la calle revive como ocurrió en los primeros días del mes de manera natural, los que recogerán la cosecha pudieran ser otros. Arriesgar físico no solo es importante sino necesario, vital, si queremos PRESIONAR.

NO HABRA ELECCIONES NI PRESOS POLITICOS SUELTOS

“Deseos no preñan” y nada se produce por obra y gracia del espíritu santo.

El gobierno no está dispuesto a soltar a nadie. Los anuncios de libertades es el juego propio de quien “tortura”. Me das una información, en este caso una postura y te quito las esposas. Me das otra y te permito visitas. Hablas bien de mí o al menos no hablas mal y te dejo salir. Me ayudas a capturar a otros y te doy libertad. Sin embargo, quien “tortura”, tiene miles de maneras de no cumplir. Quieren alargar la obtención de sus beneficios. Más tonto el que tiene que darle un golpe para que hable y diez para que se calle, porque le darán más, menos la libertad. Regla básica del Torturador. Destrucción moral del torturado. Pérdida de imagen y credibilidad ante sus cómplices.

El gobierno no tiene en sus planes hacer elecciones de nada y menos otorgar libertades a quienes afecten sus resultados electorales. Bien tonto el que lo crea pero como decía mi Padre “Todos los días sale un “bolsa” a la calle, el que lo agarre…”. El único camino es arreciar y no ceder.

DATOS: Aparte de odebreth los casi 100MM de $$ en sobornos.; esto exploto hace una semana en Miami, Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. Ambos hombres, que manejan la empresa Miami Equipment & Export Co, según el sitio web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara

TRISTE ESPECTACULO El de los Juguetes dizque “decomisados”, empero más triste ver un pueblo recibiendo alegremente el producto de un delito, que en algún momento de la historia será cobrado por la justicia.

A PESAR DE que 18 mil alcaldes piden la libertad de LEDEZMA, el gobierno no se la dará. No se la han dado a LEOPOLDO con todo y los más de 100 Presidentes y ex Presidentes que lo han pedido, y parlamentos del mundo.

SERIA UN LOGRO Del chavismo acabar con la navidad. Ella existe mientras usted conserve la esperanza, la fe. Si usted piensa lo contrario, ellos ganan.

¿ELIMINARAN LA AN? Probable pero el gobierno sabe que si lo hace, tiene que llamar a elecciones y es precisamente lo que no quiere. ¿Qué peligro ha representado para su estabilidad la actual AN? Ninguno, entonces para que eliminar lo que me sirve para deshacer y no impide que yo haga. Pregunto.

Mi encuesta: Resultados

ZULIA

UNA PREGUNTA A pesar de la fuerte campaña en su contra, sigo apostando, salvo que haya variables en los rivales, que la primera opción es para Un Nuevo Tiempo en la Gobernación. No estoy diciendo que sea la mejor. Eso es otra cosa. ¿Por qué lo afirmo? Muy simple. Los liderazgos en su contra, como Juan Pablo Guanipa, han crecido alimentándose de quienes no gustan de Eveling o de Rosales en particular y no de quienes creen en él como opción. Su crecimiento ha sido por “descarte” y no por “devoción”. Igual ocurre con Voluntad Popular. Tanto PJ Zulia como VP Zulia, tienen dos líderes ultra personalistas (más que los Rosales) sin ninguna visión de crecimiento y de sostenimiento. Sus liderazgos son “inocuos”, su presencia política es inofensiva y su imagen es la de simples dirigentes. Guanipa, seguirá haciendo lo que ha hecho durante más de 15 años de aspirante. Sigue sin entender que la gente no vota ni por “pendejos” (por no usar otra palabra) ni por iguales. Si te ven igual a ellos, se preguntaran ¿Por qué votar por otro como yo? Lester Toledo, en esa parte si fue distinto y en poco tiempo avanzo más que Guanipa en tantos años, solo que no “mentalizo” correctamente como rodearse, para enfrentar una maquinaria como UNT. Quizá Lester basado en sus debilidades lo quiere así. No quiere a su lado nadie que le haga sombra. Rosales piensa lo contrario y logro en algún momento tener dentro de UNT los liderazgos más temibles del Zulia, por una u otra razón. Recuerdo cuando enviaba a un CENTRO DE VOTACION en el barrio Mi esperanza a Ciro Belloso, quien con todo su dinero y poder tenía que instalarse allí. Rosales lo hizo con varios y les advertía “Si pierden, no regresen porque se van”. Yo no me imaginó al refinado Alejandro Silva de PJ metido en el Barrio Sobre la misma Tierra, o al propio Gustavo Ruiz de VP con sus camisas de marca, sentado en una mesa en el Barrio José Gregorio Hernández, solo por mencionar dos. Esa y otras lecciones deben aprenderlas quienes quieren arrebatarles el poder. No es imposible ciertamente pero no será fácil. Igual se lo digo a los CHAVISTAS. Nunca ganaran el Zulia porque se “aburguesaron” demasiado rápido. Reconozco que UNT presenta coyuntural y estructuralmente, su momento de mayor debilidad. Soy de los pocos que me he dedicado a estudiar cada partido y cada liderazgo. Como terapeuta político entiendo los miedos en los que se debate Eveling y Enrique Márquez. Como el VUDU, si una persona cree en la brujería, será presa de los demonios. Lo que sí creo es que quienes quieran ser candidatos y ganar necesitan saber cuáles son sus metas y que hacer o a quien buscar para lograrlas.

