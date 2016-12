Publicado en: Actualidad, Baseball, Deportes

Dic 26, 2016 4:26 pm

Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas y Bravos de Margarita se rifarán entre lunes y jueves tres plazas para la postemporada del béisbol profesional venezolano, en la última semana de la ronda regular.

Ya clasificados Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui, los otros cinco equipos del circuito protagonizan una cerrada carrera por los cupos restantes.

Hernán Pérez comandó a los campeones Tigres la semana pasada, en la cual mantuvieron buenas opciones de acceder a los playoffs al cerrar con dos victorias sucesivas después de un titubeante arranque. El utility de 25 años bateó para promedio de .450, con nueve hits en 20 turnos (incluidos dos dobles), cinco carreras remolcadas y una anotada.

Pérez, integrante de los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas, se llevó así el premio al Jugador de la Semana en el período comprendido entre el 19 y el 25 de diciembre.

En tanto, Magallanes y Caracas -las dos organizaciones de mayor popularidad en la pelota venezolana- llegan en racha al momento decisivo y tratan de rescatar una campaña llena de altibajos.

Los Navegantes dejaron récord de 3-1 en la semana previa y han ganado siete de los últimos diez juegos disputados. Además celebraron con un triunfo el estreno del estelar Félix Hernández -uno de los mejores lanzadores de la actualidad en las mayores (ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2010)-, quien reapareció en Venezuela luego de 13 años de ausencia.

Los Leones, por su parte, tuvieron marca de 4-1 y han salido airosos en seis de sus siete presentaciones anteriores.

Los Bravos viven una situación opuesta, pues se han derrumbado mientras sus rivales directos reaccionan. Fueron la única novena incapaz de sumar victorias durante la penúltima semana de la ronda regular y arrastran una pesada cadena de seis derrotas en fila.

Tampoco lucieron los Tiburones, con apenas una victoria en cuatro salidas.

Los seis mejores equipos jugarán la postemporada, cruzándose en enero próximo en series de eliminación directa a siete encuentros (1° vs 6°, 2° vs 5° y 3° vs 4°). Los tres ganadores y el mejor perdedor avanzarán a semifinales.