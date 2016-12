Publicado en: Actualidad, Regionales

“Hoy venimos, en compañía de nuestros diputados Cesar Alonso y Ana Mercedes Aponte a denuncia al irresponsable del alcalde que no le duele sus empleados quienes no pudieron ni siquiera comprar juguetes en la caja de ahorros de alcaldía porque no saben dónde está el dinero” denuncia el concejal municipal Miguel Malliotakis quien afirma que esta alcaldía ha sido el peor error de la municipalidad.

La deuda a los trabajadores va desde los cestaticket de los meses noviembre y diciembre y el llamado “Hallacazo”, el pago atrasado de la Caja de ahorros y el pago del seguro Rescarven “El alcalde ni siquiera está en Vargas, no le basta ni siquiera con cumplir con sus compromisos laborales, hoy nuestros trabajadores están pasando más trabajo que el que normalmente pasan los venezolanos”.

“Queremos asegurarle a los trabajadores, que estaremos allí junto con ellos, no permitiremos que el ejecutivo municipal juegue con sus trabajadores, no permitiremos amenazas, aquí estamos dando la cara y no es una lucha política, esta lucha es social por todos los trabajadores de la alcaldía y con ellos es que estamos” Aseguró Malliotakis que no decaerán a presiones o amenazas impuestas por funcionales municipales.

Para Jaime Peña, Concejero del Cultura del Concejo Local de Planificación publica del edo. Vargas y secretario General del Grupo Independiente Para Las Comunas les quitaron la sonrisa navideña a los empleados de la alcaldía de Vargas “No somos guarimberos, no somos escuálidos solo queremos nuestro dinero que no los ganamos a diario trabajando para la alcaldía”.

Para Cesar Gómez, empleado de la alcaldía no saben que fue más difícil la tragedia del 1999 o el gobierno de Alcalá “Este año no pudimos sacar los juguetes de nuestros hijos en la caja de ahorro, ni siquiera el jamón planchado pudimos sacar porque el municipio aun descontándonos de nuestro sueldo, no ha cancelado a la caja lo que le corresponde quedando nosotros los empleados en deuda”.

Para finalizar el también coordinador de Primero Justicia en Vargas Malliotakis informo que estas protestas se mantendrán a la espera de que el alcalde Carlos Alcalá cordones le pague la deuda a los trabajadores “No nos importa donde estés, dale la orden a Johnny Vázquez para que le cumpla a los trabajadores de la alcaldía, solo te queda un año pero desde ya estas considerado el peor alcalde que ha tenido Vargas. Aquí estaremos con nuestros empleados, obreros, contratados y jubilados reclamando lo que por derecho natural le corresponde. Basta de la corrupción en el municipio”, puntualizó.

