Dic 26, 2016 4:30 pm

Una fuente judicial informó que el próximo presidente del Consejo Moral Republicano sería el Defensor del Pueblo Tarek William Saab quien presidió el órgano rector durante el año 2015.

Para el período de 2016 la silla del citado poder la ocupó el Contralor General de la República el abogado Manuel Galindo Ballesteros, por lo que para los próximos 365 días del 2017 la primera magistratura del Poder Ciudadano en Venezuela la debería haber asumido la Fiscal General de la República.

El informante indicó que no hubo acuerdo para elegir a la titular del Ministerio Público Luisa Ortega Díaz, ya que presuntamente el Defensor Saab Halabi habría votado por él, al igual que Galindo para no ceder la presidencia a la dama quien votó en contra.

Aun cuando la Ley Orgánica del Poder Ciudadano permite la reelección de su presidente, este no fue el caso. La fuente no descartó que dentro de los órgano de expresión haya habido alguna diferencia o quizás hasta temor, motivos que habría influenciado para que en esta nueva elección no asumiera la máxima representante del Ministerio Público.

Se espera que en los próximos días sea publicado en Gaceta Oficial el nombramiento de quien será el principal encargado de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, al igual que Calificar las faltas graves que hubieren cometido los magistrados o las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.

Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina

