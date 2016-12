Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 26, 2016 10:02 am

“Ver que factores del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) utilizan el diálogo como herramienta para fines particulares y no colectivos como lo reclama Venezuela, hace que la mayoría no tomemos a la dirigencia política de este país en serio”, así lo expresó la ex candidata presidencial.

Nota de Prensa

María Bolívar, quien siempre ha abogado por la paz y la reconciliación en Venezuela, considera que la Mesa de Diálogo entre gobierno y la MUD, debe renovarse urgentemente. “Vemos como entre dos polos hacen el negocio, mientras la mayoría de los venezolanos seguimos iguales o peor. Por los vientos que soplan esa mesa llegó hasta diciembre como las hallacas (…), y los resultados nunca los palpamos”.

La también presidenta del Pdulp, pidió al Vaticano y la Unasur, proponer que en la nueva etapa del “diálogo”, incluyan al sector productivo del país, las universidades, sociedad civil, e independientes. “Que la encerrona no sea entre unos pocos, el país entero necesita estar representado y que surjan verdaderas soluciones”, acotó.

Sobre la situación actual del país, opinó que “el gobierno y la nueva Asamblea Nacional, ‘o corren o se encaraman’, porque el pueblo les pasará por encima”.