Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 26, 2016 3:57 pm

“Las buenas intenciones del Papa Francisco, de la iglesia como institución, los observadores internacionales fueron burlados por las maniobras, y la postura de un gobierno obtuso, que no entiende lo que un 80% del país reclama; que no es otra cosa, sino producir un cambio profundo de modelo, de actitud, a través de la convocatoria de elecciones libres, democráticas y constitucionales. De un madurismo, que ganó tiempo al no cumplir con los acuerdos de la mesa de diálogo. Por eso es que aquí no hay tensión mi querido Papa, sino un país devastado por un gobierno dictatorial, que nos ha hecho transitar por la crisis más terrible de nuestros tiempos, y que por el contrario pisoteó la prosperidad y la calidad de vida a la cual tenemos derecho.”

Nota de Prensa

Las palabras de Roberto Smith se catalogan, como comentario y posición del citado dirigente de Voluntad Popular luego de conocer las bendiciones y el llamado que realizara el sumo pontífice, en su tradicional saludo navideño referido a Venezuela.

Smith apunta, que es muy triste pensar en navidad, con más de 100 presos políticos, pero a la vez considera como una gran oportunidad “para levantarnos todos, con más fuerza, esperanza y fe en nuestras propias energías, recargándolas, con el mejor sentido de solidaridad colectiva, y el propio esfuerzo personal, para salir de esta coyuntura que nos maltrata.”