Publicado en: Actualidad, Cultura

Dic 27, 2016 8:34 pm

El Arrendajo

Cacicus cela

«los arrendajos salmodiaban desde sus nidos colgantes el soplo tenue de la brisa que los balanceaba, anunciando la caída de la tarde»

(Juan Pablo Sojo)

Dentro de la fauna venezolana son varias las aves que han sido de gran inspiración de leyendas, canciones, prosa, poesía, y mucho más, y el Arrendajo no es la excepción, ya que la literatura barloventeña, en conjunto a la popularidad de esta ave en la región, le ha dedicado abundante prosa y poesía, siendo Juan Pablo Sojo uno de los principales escritores en hacerlo. Dicho esto ¿Sabes a qué se debe su popularidad? ¿Sabrías cómo identificar a esta ave? Aquí te dejamos algunas particularidades que te permitirán dar respuesta a estas interrogantes, y verás que al final sabrás que de seguro la has visto en más de una ocasión.

El Arrendajo más allá de la literatura

El Arrendajo es un ave de la familia Icteridae que se extiende a lo largo de toda la zona tropical de Suramérica desde Panamá hasta la parte central de Brasil.

Se alimentan de pequeños artrópodos como insectos y arañas, aunque también consumen algunas frutas.

En cuento a su morfología, cabe destacar que la hembra es un poco más pequeña que los machos midiendo 24cm y ellos 28cm. Sus colores son característicos, siendo casi en su totalidad negros, a excepción de la espalda baja, las coberturas alares, infracaudales, rabadilla y la base de la cola que son amarillas. Tienen el pico verdoso pálido y unos ojos blancos azulosos que contrastan con su plumaje oscuro.

Generalmente se encuentran en grandes colonias ruidosas de hasta 50 individuos donde las hembras son más numerosas que los machos, ya que éstos son polígamos. Hay un macho dominante que dirige a las hembras para que hagan sus nidos con fibras vegetales tejidas minuciosamente hasta formar bolsas de 30 a 40cm de largo donde van a poner sus huevos. Sin embargo, es de notar que por lo general cada hembra teje varios nidos donde pone huevos en cada uno de ellos, viaja de nido en nido para empollarlos y luego para alimentar a los pichones, tan es así que puede haber entre 20 y 100 nidos en una colonia.

La labor de los machos, además de dar ruidosas órdenes a las hembras, es la de vigilar y estar atentos a los posibles depredadores, como los monos y algunas aves de rapiña. A veces los machos dominantes acompañan a sus hembras mientras éstas buscan comida o materiales para la construcción de sus complejos nidos.

Tienen varias formas para protegerse de los depredadores, como estableciéndose sobre cuerpos de agua donde las serpientes que deseen nadar hasta el árbol se encuentren desprotegidas de los ataques de caimanes y nutrias. También se establecen cerca de nidos de avispas que suelen desalentar a los mamíferos; eso sí, toman la precaución de mantener la distancia con estas para evitar ser atacados. Otra protección la encuentran cuando se organizan en grupos densos que dificultan los ataques aéreos y suelen construir sus nidos cerca de otros nidos abandonados para esconder los suyos entre la multitud.

¿Ya mencioné que son aves ruidosas?

Sí, lo cierto es que la sonoridad de estas aves es una de sus características más resaltantes. Debido a esto saber si hay un Arrendajo cerco es muy fácil, no solo porque su cantar es tan particular que resulta inconfundible, sino porque lo hace con unos decibeles tan elevados que resulta imposible no notar su presencia. Sin embargo, lo más particular, y sin duda especial, es que incluyen dentro de su reportorio musical estrepitosos silbidos, chasquidos y hasta imitaciones de sonidos, tanto de otras aves, como el de las ranas, máquinas y más.

Cortesía de Revista Río Verde

Textos: Karen Brewer @karenbrwr

Fotos: Gaby Carias

Edición: Veronica Muguerza

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram): Revista Río Verde