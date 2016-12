Publicado en: Actualidad, Nacionales

Este martes un grupo de personas protestaron en las inmediaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), para reclamar que desde el pasado 16 de diciembre depositaron sus billetes de 100 bolívares, tal como lo ordenó el Gobierno, y hasta la fecha no les han dado razón de dónde está ese dinero ni cuándo se lo van a reembolsar.

Uno de los afectados aseguró que desde entonces, se ha acercado al BCV todos los días y no le han dado respuesta alguna. “Estamos aquí para exigir que se haga efectivo el dinero que depositamos. El pasado viernes 16 diciembre me acerqué hasta el Banco Central de Venezuela y deposité Bs. 69.200, me entregaron una planilla y me dijeron que los podía retirar cualquier día en cualquier agencia del Banco de Venezuela, pero cada vez que voy me dicen que no me pueden dar mi dinero porque no tienen material para aperturar una cuenta a mi nombre y así realizar el retiro. Esto es una abuso”.

Así mismo, otro venezolano perjudicado por tal situación, manifestó que por depositar todo el dinero que tenía, su hijo se quedó sin regalo del Niño Jesús.

Hasta los momentos ninguna de las autoridades del BCV se ha pronunciado.