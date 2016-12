Publicado en: Opinión

Deseo una sociedad humanista y generosa con la dignidad humana y el bienestar común.

Hola que tal mi GENTE, se que en Venezuela esta como difícil desearle feliz año a la gente en medio de este desastre que estamos viviendo, y que nunca habíamos visto, se que han sido unas navidades fuertes y sé que el comunismo se propuso dañarte la vida, pero también sé que tú te levantas a la igual que yo deseando un mundo, un país, una ciudad y una comunidad mejores, más seguras, con servicios públicos eficientes, pero, sobre todo, una sociedad respetuosa de los demás.

En este 2017 que está por llegar tiene que ser nuestro año, el año en que los ciudadanos pongamos nuestro país por encima de políticos sinvergüenzas que se cuadraron y se dieron el vuelto, mientras nosotros pasábamos un año 2016 para el olvido. Exigimos y demandamos que las instituciones públicas cumplan su deber de servir a la sociedad, ya sea que se trate de los policías, jueces, legisladores o quien sea; sin embargo, nos hace falta promover, difundir, alentar y apoyar la organización ciudadana que proponga, supervise y evalúe en forma objetiva el desempeño público.

Para ello se requiere una formación especial y capacidad de compromiso para que, a partir de los análisis profesionales, se realice un seguimiento puntual y se difundan los resultados de dicha evaluación.

Hace falta que los partidos políticos dejen a un lado la simple lucha por el poder mismo y que establezcan el bienestar general como objetivo primordial, con independencia de quien desempeñe el cargo público. No se trata de ganar a toda costa las elecciones colocando en ellas a quien sea, sin importar el cumplimiento del objetivo primordial.

En todas las latitudes estamos siendo testigos de cómo la sociedad les pasa la factura a los partidos políticos porque carecen de credibilidad. La desconfianza en las propuestas y acciones es proporcional a los problemas que padecemos.

Para recuperar esa confianza y, sobre todo, el bienestar común, se requiere llevar a cabo las propuestas de la mano de la sociedad. De gente seria, con madurez y sentido de responsabilidad pública para que observe y evalúe la implementación de las políticas públicas que se impulsan. En este esfuerzo se requiere tanto de los especialistas como de la sociedad en general.

Deseo una comunidad en la que puedan salir seguros mis familiares y con mejor calidad de vida, aunque para ello debemos estar conscientes de que cada uno de nosotros podemos aportar tanto o más de lo que demandamos de las instituciones públicas y de los demás.

Más allá de las convocatorias que pretenden que una persona o una institución encabecen los esfuerzos de los demás, considero que debemos participar en los esfuerzos de millones de VENEZOLANOS que día con día están haciendo mucho más por la dignidad de los demás que las instituciones públicas y privadas que están obligadas a ello.

El año 2017 se nos presenta como un gran reto para los ciudadanos de bien, y hoy cuando está a punto de cerrase este drástico año 2016, es hora de ponernos las manos en el corazón y ver bien que vamos hacer el próximo año, no podemos seguir confiando en los mismos de siempre, es tu hora, es la mía, es la hora de Venezuela, la Venezuela seria, pensante, decente, trabajadora, amigos llego la hora de los ciudadanos siempre se los digo.

Un pesimista podría añadir que, en realidad, no hay mucho que celebrar. Que el 2016 fue desastre y que el 2017 se torna peor, que no tuvimos ningún resultado político o legislativo, la economía es un calamar, mientras que la inseguridad y la violencia vienen al alza, yo siempre tengo fe en la gente y mi país y sé que lo podemos lograr, se que el 2017 será importante, yo deseo que usted amigo lector piense ya, que prefiere para su país, ¿si esto que nos gobierna, con sus socios de la oposición? O algo distinto, algo que no esté embarrado con todos estos vagabundos.

Y aunque parezca un chiste ¡¡¡Feliz Año 2017!!!

