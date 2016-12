Dic 27, 2016 10:25 am

Cada fin de año hacemos un artículo listando lo que se hizo más popular en las redes sociales. En general lo más comentado en las redes sociales han sido los eventos deportivos, las elecciones de EEUU y los movimientos de protesta en todo el mundo.

Facebook

La red social con más usuarios alrededor del mundo ya publicó su lista de los eventos más comentados y compartidos en Facebook. A continuación las lista de los 5 temas más populares:

1- Elecciones en Estados Unidos

2- Pokemon Go

3- Olimpiadas

4- Brexit

5- Super Bowl

Twitter

El microblogging más popular en el mundo está usando el hashtag #ThisHappened para tuitear los temas de los que la mayoría habló en su red social este 2016. A continuación un lista breve de lo más comentado:

1- El programa de TV más compartido y comentado fue la serie Game of Thrones.

2- La película más tuiteada fue Star Wars.

3- Katy Perry fue la cantante más seguida en el año 2016.

4- El juego de Pokemon Go.

5- El gif más compartido en Twitter fue el enviado por el actor Ryan Reynolds con un tweet muy curioso sobre su primer encuentro con su actual esposa.

Actual footage from the first date with my wife. Tried to surprise her and totally forgot I was a fucking shark. pic.twitter.com/7AxuauYH2e

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 24 de junio de 2016