Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 28, 2016 11:42 am

Aarón Rodríguez Moro, dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática debe iniciar lo antes posible un proceso de reestructuración profunda a fin de establecer -e impulsarlo antes posible- una agenda clara y contundente frente a las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de utilizar el caos y la zozobra para inmovilizar al país a través del miedo y el hambre.

Nota de prensa

Rodríguez considera que todo el caos generado a través de la escasez de efectivo ha sido inducido por el mismo régimen chavista con la idea de mantener a la población preocupada por satisfacer las necesidades más elementales, para lo cual el efectivo es indispensable, a fin de que olviden que durante el último trimestre fue arrebatado el referéndum que abriría las puertas al cambio político necesario para salir de la crisis.

“El gobierno lo que ha aplicado es una variación de la vieja estrategia política de buscar enemigos externos para justificar sus incompetencias en el ejercicio del poder; en este caso con la falta de liquides monetaria -propiciada por el mismo Nicolás Maduro al sacar al billete de 100 bolívares de circulación- el gobierno generó una crisis con la idea de justificar el bajo poder adquisitivo de la población y el malestar, culpando a los banqueros, a los traficantes de papel moneda, a los comerciantes, a las potencias extranjeras, a dólartoday, de males provocados únicamente por las pésimas estrategias económicas de los últimos 18 años”.

El dirigente de Voluntad Popular dice no explicarse cómo la Mesa de la Unidad Democrática cayó en la trampa del oficialismo, al acudir a una mesa de diálogo, cuando desde diferentes sectores de la misma Unidad, muchos alertaron sobre lo peligroso que sería, situación que quedó demostrada posteriormente cuando a la organización que agrupa a la mayoría de los partidos políticos quedó prácticamente paralizada, sin horizonte y con una pérdida importante de credibilidad por gran parte de la misma sociedad civil.

“Desde Voluntad Popular alertamos en un principio que no podíamos sentarnos en una mesa de diálogo si previamente el gobierno no cumplía algunas condiciones, pues el resultado ha sido que ahora la MUD luce sin capacidad de reacción ante los precipitados hechos inducidos por el gobierno para generar el caos, pues ni si quiera los comunicados emitidos desde la Unidad han logrado recoger el sentimiento actual de los venezolanos que hoy padecemos la peor navidad que podamos recordar”.

Aseguró que en la MUD existen algunos partidos que parece que no han entendido que en el país se está luchando contra un régimen no democrático, ante el cual hay que ejercer mecanismos de lucha y resistencia no convencionales, pues estos regímenes no entienden de acuerdos, de diálogos, ni de Constitución o estado de derecho.

“A principio de año hubo una discusión para analizar cuáles mecanismos nos ofrecía la Constitución para salir de este gobierno, allí se acordó que se aplicarían todos los métodos presentados, pero sólo nos enfocamos en el revocatorio, lo cual nos dejó sin plan B. Lo mismo sucedió cuando un sector de la oposición decidió acudir a la mesa de diálogo de Maduro, se acordó no abandonar la presión de calle. ¿Qué sucedió? Que se abandonó la presión de calle y, una vez que el diálogo llegó a donde se esperaba, entonces las sociedad estaba desmovilizada y desmotivada, lo cual fue otro error costoso”.

Rodríguez cree que como en un equipo de beisbol, cuando el equipo comienza a no dar los resultados que se esperan, se reestructura la dirigencia para reencaminar el equipo, así debe suceder en la MUD, pues aunque en el pasado diciembre se logró obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, posteriormente los resultados no han sido los esperados.

“No es posible que el secuestro del referéndum haya quedado en el olvido, se trata de que fue confiscado el derecho a elegir. No es posible que no se hayan realizado las regionales cuando lo establece la Constitución y esto haya pasado debajo de la mesa de diálogo. El pueblo esperaba de su dirigencia mayor contundencia, líderes que estuviesen preocupados por lo que pasa en el país y no por hacer cálculos políticos pensando que en un hipotético cambio de gobierno queden en mejor posición que otros. Este gobierno ha demostrado lo que es capaz de hacer, ha exhibido su cinismo sin la menor vergüenza, si no asumimos todos la lucha a través de la protesta cívica no violenta, debemos olvidarnos de que en algún momento habrá en nuestro país elecciones, pues el gobierno buscará cualquier escusa para no contarse e inventará cualquier crisis para justificarlo”.