Dic 28, 2016 6:52 am

Termina el año 2016, un año en el que se mostró los efectos del golpe bajo que el pueblo dio con su voto al Gobierno al arrebatarle la mayoría en la Asamblea Nacional (AN). Por primera vez, tras 17 años de “revolución”, surge un Parlamento que escapa al control oficialista y pide: Cambio constitucional en la Presidencia. Inicia así una carrera legislativa coartada por el choque frontal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a la fecha, ya cercenó 40 decisiones de este Hemiciclo. Así lo reseña laverdad.com

Por Lenys Moreno

“Hay choques y lo habrá peores”, vaticinó Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, en febrero de este año a La Verdad. Y es que desde el triunfo de la oposición, la pugna institucional no ha frenado. La primera acción en contra de la AN como poder autónomo, fue la eliminación de la mayoría calificada con 112 diputados, la cual puede reformar la Carta Magna, remover a los magistrados del TSJ, a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los miembros del Poder Ciudadano, aprobar leyes orgánicas y referendos aprobatorios, pero el máximo tribunal suspendió los efectos de la proclamación de los cuatro legisladores de Amazonas, tres opositores y uno oficialista. Posteriormente, ordenó su desincorporación inmediata.

“Que el TSJ se pronuncie por notas de prensa sin validez jurídica sobre temas constitucionales, es grave violación a formas que debe respetar”, afirma José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional.

Los careos, golpes y hasta los microfonazos entre los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), encendieron el debate en el seno del Parlamento.

Primer choque: Diputados de Amazonas

Luego de que el CNE declarara que la MUD obtuvo 111 curules (mayoría calificada) en la AN, la Sala Electoral del TSJ publicó el 30 de diciembre del 2015 la decisión Nº 260/2015 con la que suspendió los efectos de la proclamación de los diputados de Amazonas (3 de oposición y 1 del PSUV). El 11 de enero de 2016 ordenó la desincorporación de los parlamentarios hasta tanto no determinen si hubo fraude en la elección. Ante la falta de pronunciamiento sobre los resultados de alguna investigación, los tres legisladores de la Unidad se reincorporaron el 28 de julio. Los magistrados invalidaron todas las decisiones en las que participaron los legisladores amazonenses. El 15 de noviembre estos se volvieron a retirar por acuerdos en diálogo con el Gobierno y lo notificaron por escrito al Poder Judicial. El 25 de ese mes, el máximo tribunal declaró nula la desincorporación, alegando que el acto de retiro debió ser con una votación en plenaria, por tanto la AN sigue en “desacato”.

Leyes invalidadas

En el transcurso de este año, el TSJ declaró inconstitucional más de 10 leyes y reformas como la Ley de Amnistía, la que otorga Propiedad a Beneficiarios de GMVV, la del Bono de Alimentación para Pensionados, la destinada a atender la crisis nacional de salud, la reforma a la Ley del BCV, entre otras. El diputado Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD, condenó que el presidente Maduro rechace legislaciones de ayuda social y firmado un acuerdo con Cuba donde le da 1.400 millones de dólares. “Eso es mucho más que un año entero de las pensiones de los jubilados y pensionados”, dijo.

Cerco financiero

La directiva del Parlamento denunció un cerco financiero por parte del Ejecutivo, aseverando que no les cumplían con sus sueldos, viáticos y guardería a hijos de los trabajadores y demás conceptos. No había presupuesto para material de oficina, mantenimiento de aires acondicionados y otras áreas. “Lo que se puede paralizar es la Asamblea, porque a la Asamblea creo yo que no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento para su funcionamiento”, expuso Diosdado Cabello, diputado de Legislativo y vicepresidente del PSUV tras la victoria de la oposición en diciembre de 2015.

Cero contraloría

Los diputados de oposición comenzaron el año con una recia actividad contralora por presunta corrupción, basándose en los artículos 187.3, 222, 223 y 224 de la Constitución. Llamaron a comparecer a alcaldes, gobernadores, ministros, exministros y no descartaron al Presidente de la República. El 1 de marzo, el TSJ les prohibió esta facultad.

Estado de Excepción y Emergencia Económica

El Legislativo no aprobó el Decreto de Emergencia Económica. No obstante, el TSJ lo puso en vigencia el 11 de febrero y luego le dio cinco prórrogas, la última de las cuales fue en noviembre. “Desde su publicación el decreto busca pasar por encima de la decisión que pudiera emitir la AN”, indicó Wílliam Dávila, diputado de la Unidad. Ramón Lobo, legislador por el PSUV, apuntó que la medida “permitirá recobrar las garantías financieras”.

Presupuesto 2017

Según el artículo 187 de la Constitución, la AN es la que debe aprobar el presupuesto nacional. El 11 de octubre el TSJ dispuso que los actos del Hemiciclo son nulos por desacato y otorga esta facultad al Presidente para dictaminar el del 2017 por un monto de 8 billones 479 mil 301 millones de bolívares, basándose en el estado de excepción. El jefe de Estado lo aprobó el 14 de octubre en asamblea popular en las afueras del Panteón nacional en Caracas. “Gobernador o alcalde que no firme, no les voy a dar ni medio desde enero”, aseveró.

Responsabilidad política

La AN inició un proceso de responsabilidad política al presidente Nicolás Maduro por la crisis en Venezuela. Suspendió la medida por acuerdo en el diálogo, pero la reactivaron -según la mayoría opositora- por incumplimiento del Gobierno a los acuerdos establecidos. “El poder es para cumplirle al pueblo, para que coman, para que haya medicinas y para que los corruptos sean castigados. Por eso la AN decretará la responsabilidad política a Maduro”, refirió Freddy Guevara, diputado por la MUD.

Designación de rectores del CNE

El 13 de diciembre, el TSJ ratificó a Tania D’Amelio y a Socorro Hernández, como rectoras del CNE, fundamentándose en que la AN está en desacato por no cumplir con los requisitos al desincorporar a los diputados de Amazonas. El artículo 296 de la Constitución dice que este nombramiento solo corresponde al Poder Legislativo.

Ramos Allup vs. Maduro

Henry Ramos Allup, presidente de la AN

“En un lapso de seis meses, propondremos un método, un sistema para cambiar el Gobierno por la vía constitucional (…). Tenemos capacidad para despachar leyes a la brevedad posible, serán muy bien pensadas, pensando en Venezuela y no en el oportunismo político”. (5/01/ 2016)

“No nos vamos a quedar callados, ni nos vamos a dejar intimidar ni nos vamos a dejar acorralar porque nosotros no somos asustadizos (…). Hay una controversia entre un Ejecutivo que pretende coartar las funciones que ejerce la AN, integrada de conformidad con el sufragio popular y que se resiste a ser desaparecida por un gobierno y su tribunal”. (20/06/ 2016).

Nicolás Maduro, presidente de la República

“En apenas nueve meses, el señor del fracaso, el señor Ramos Allup ha destruido el prestigio y la estructura del Poder Legislativo de Venezuela”. (14/10/2016).

“Además que están en desacato frente al TSJ, hecho inaceptable, han tratado de imponer leyes como las de la vivienda, son unos vagos, no van a trabajar, se la pasan en Miami, en Londres, son unos verdaderos vagos”. (14/10/2016).

“La República llevará una querella, una demanda contra la Asamblea Nacional por intentar dar un golpe de Estado y violar la Constitución”. (28/10/2016).