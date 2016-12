Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 28, 2016 3:47 pm

El líder de la Unidad en el estado Bolívar, Andrés Velásquez, condenó y repudió que en medio del estado generalizado de necesidad que sufre la región, el gobierno se dedique a realizar el millonario festival Suena Guayana, despilfarrando los recursos que hacen falta para atender los problemas que agobian a la gente.

Nota de prensa

Velásquez detalló que los bolivarenses atraviesan la peor crisis de la que se tenga memoria en esta zona por el desempleo, la más alta inflación, una brutal escasez, indignas colas para adquirir unos pocos productos, junto a la aterradora inseguridad que este 2016 batió records de homicidios.

“Prácticamente no hay gobierno en Bolívar, lo que se vive es a merced de un pranato y la delincuencia organizada que actúa impune en todo el estado para robar, matar y hasta saquear comerciantes como ocurrió en Ciudad Bolívar”.

“Con barrios y urbanizaciones sin hay agua, donde las calles están rotas, con una ciudad devorada y ahogada en la basura porque este gobierno ni siquiera es capaz de recogerla, en medio de estas circunstancias tan dramáticas y dolorosas, el gobernador Rangel Gómez y el alcalde usurpador Tito Oviedo le vienen al pueblo con esta burla, con esta bofetada que es el Suena Guayana”, manifestó.

Circo sin pan

Andrés Velásquez advirtió que a los trabajadores y a la gente humilde de Guayana este gobierno no la vuelve a engañar con festivales de despilfarro, “este pueblo se cansó, ya no come cuento, aquí lo que la gente anhela es desalojar del poder a estos gobernantes del Psuv”.

Agregó que en los bolivarenses están hartos de este régimen irresponsable, pues mientras les niegan los recursos para atender problemas como el agua potable, la basura, las cloacas, la dotación de hospitales, ambulancias, vialidad, alumbrado y el hambre que pega como nunca antes en este fin de año, resulta que sí sobran los millones para montar un festival de circo sin pan.

“Rangel Gómez es un usurpador pues su tiempo en la gobernación ya está vencido, y Tito Oviedo fue impuesto por este régimen para usurpar el cargo de alcalde, así que ninguno de los dos tiene legitimidad”.

“No pretendan venir a marear a la gente con un festival que es una burla y una bofetada contra el pueblo, ya que en medio de tanto sufrimiento no se puede entender que un gobernante salga con una bailadera y un circo de payasos”, concluyó.