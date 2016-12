Publicado en: Entretenimiento, Titulares

El actor de ‘El Chavo del 8’ actualmente pesa 68 kilos, y explicó al programa mexicano Ventaneando que su estado de salud es delicado porque no se está alimentando de la forma correcta y no está absorbiendo hierros.

A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado anémico, por eso querían descartar que tuviera alguna lesión en el colon”.

Además, el recordado ‘señor Barriga’ agregó al programa televisivo que tuvo que someterse a una dieta estricta que no le permitía “estar lejos del baño”, en esta confesión el actor no aguantó la risa.

Vivar, por estos días, tuvo que dejar a un lado sus labores profesionales y celebrar su cumpleaños 71, este miércoles, en casa porque su médico le recomendó reposo y tranquilidad:

Estaré en casa con mi familia en paz y tranquilo porque ese es el verdadero sentido de la Navidad”, agregó.

Durante el chequeo, los doctores aseguraron que Vivar antes tenía problemas más serios de salud, pues su peso le estaba obstruyendo las arterias, afectando el colon y el corazón, de acuerdo con el programa Show Caracol.

Nota tomada de OkChicas