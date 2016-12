Publicado en: Actualidad, Regionales

Dic 28, 2016 4:50 pm

El dirigente de La Causa R en el municipio Sucre del estado Bolívar, José Márquez, aseguró que en esta localidad se vivieron las peores navidades de las que se tenga memoria, pues el pueblo no tuvo cómo celebrar estas fiestas ni cumplir con tradiciones como las hallacas y el pan de jamón.



Nota de prensa

Márquez aseguró que en esta zona rural el régimen de Nicolás Maduro, el gobernador Francisco Rangel Gómez y la alcaldesa Amelia Falcón, todos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), destrozaron la actividad agrícola con las expropiaciones, falta de apoyo técnico, crediticio, abandono de vías de penetración y la corrupción en la construcción de obras, lo que se tradujo en desempleo y una abrupta caída de la productividad.

“La gente no tiene dinero primero porque no hay empleo y segundo porque tampoco se consigue efectivo tras el billetazo de Maduro, y a eso se suma que tampoco hay combustible ni alimentos, así que si el pueblo no consigue harina para hacer arepas, menos pudieron hacer hallacas”, expuso.

El vocero unitario recordó que Sucre también sufre por la falta de agua potable y cortes eléctricos que duran varios días, lo cual ha sido el golpe final para terminar de matar la poca actividad comercial que quedaba en el municipio.

“Ni hallacas ni pan de jamón, ensalada de gallina ni regalos, en Sucre esta fue una navidad con la dieta Maduro, por culpa de este régimen destructivo y criminal del que el pueblo está harto, por eso es que ahora le tienen miedo a las elecciones, porque saben que ya no tienen apoyo popular”, agregó.

Asimismo, Márquez detalló que los pocos alimentos que se consiguen en Sucre están a precios excesivos, pues provienen de las mafias rojas rojitas que bachaquean con ellos, “es imposible para nuestra gente pagar un paquete de azúcar a 8 mil bolívares o un kilo de harina en 5 mil bolívares, aquí los enchufados están traficando con el hambre”, acotó.

Para finalizar, pese a las tristes circunstancias de este fin de año, José Márquez envió un mensaje de esperanza a la gente de Sucre y todo el estado Bolívar:

“En 2017 tenemos que derrotar a esta especie de plaga que le cayó a nuestra tierra, porque eso ha significado el gobierno de Maduro, Rangel y Falcón para nosotros, así que lograr el cambio político ahora es más urgente que nunca para poder salir de esta tragedia económica y social en la que nos hundieron”, puntualizó.