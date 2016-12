Publicado en: Actualidad, Regionales

Dic 28, 2016

“Ya llegaron los billetes de 500 al estado Zulia, las máquinas están siendo calibradas y esperamos que el presidente Nicolás Maduro dé las instrucciones”, informó ayer a este diario Giovanny Villalobos, secretario general del Gobierno del estado, reseñó Panorama.

Añadió que en total han ingresado al país 60 millones de billetes y que fueron distribuidos en los estados, de acuerdo con el movimiento económico de cada entidad. El Zulia tiene 4 millones de habitantes aproximadamente.

“Es viable que para el día 2 (de enero) los billetes estén circulando, porque se está entrenando a las personas y estamos en los tiempos”, dijo Villalobos.

Más temprano, en la madrugada de ayer, el vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Khan, señaló que arribaron al país 710 cajas con 35,5 millones de billetes de Bs. 500, los cuales forman parte del nuevo cono monetario.

Con este cargamento, suman tres envíos de las nuevas denominaciones al territorio nacional. El primero llegó el 18 de diciembre con 13,5 millones de piezas de Bs. 500 provenientes de Estocolmo, Suiza. El segundo, el 20 de este mes, desde Rusia, comprendió una cantidad de 11 millones también de billetes de Bs. 500.

Por lo tanto, en el país se disponen 60 millones de piezas de Bs. 500 para el nuevo cono monetario, lo que representan un total de 30 mil millones de bolívares.

Khan adelantó que para el 29 de este mes prevén el arribo de otro envío de especies monetarias.

Estará conformado por 115 millones de billetes de Bs. 50, 15 millones de unidades metálicas de Bs. 100 y 4,5 millones de piezas de billetes de Bs. 5 .000, lo que suma 134,5 millones de unidades monetarias.

El representante del BCV detalló que la Casa de la Moneda del país, ubicada en Maracay, ha fabricado más de 7 millones de “unidades (monedas) del cono de Bs. 20, 50 y 100”.

Asimismo, destacó que le han dado prioridad al cumplimiento del plan aéreo para “asegurar en tiempo récord la llegada de las piezas monetarias que le garanticen al pueblo venezolano la seguridad de que muy pronto tendrán en sus manos los billetes necesarios para hacer los canjes de una manera rápida, transparente y efectiva”.

Mientras comienza la distribución de los nuevos billetes, comerciantes y transportistas marabinos aseguran que solo aceptarán hasta hoy y mañana los billetes de Bs. 100, los cuales salen de circulación el lunes 2 de enero.

“Hasta mañana (hoy) lo vamos a aceptar, por las colas que hay que hacer para depositar después. Además, nos están llegando muchos billetes de 100 bolívares”, argumentó Alicia Alvarado, encargada de una peluquería en el casco central de la ciudad.

Francisco Sunaga, dueño de un comercio en la plaza Baralt, afirmó que dará plazo hasta mañana jueves. “Hasta ese día, porque el viernes lo depositaré y no quiero que el lunes un empleado tenga que perder tiempo en el banco”

Los choferes del transporte público mantienen una postura similar. Refieren el mismo argumento: evitar las colas del último día de vigencia de los “marrones” para cambiarlos o depositarlos. Julio Montiel, al volante de un carrito por puesto de Bella Vista, es uno de ellos: “Hasta este miércoles aceptaré el pasaje con billetes de 100, porque después viene el problema para cambiarlos”, resaltó con firmeza.

Los usuarios están en desacuerdo con esta decisión. César Morillo, de 65 años, expresó inconforme: “Si el gobierno dio chance hasta el 2 de enero ¿Por qué ellos ya no lo quieren aceptar? Además, los comerciantes tienen más oportunidad de depositarlos o cambiarlos”.

Margarita Vásquez, otra usuaria, manifestó molesta: “En el carrito me encontré que ya no los querían aceptar, va a pasar lo mismo de la semana pasada y aún no vemos los nuevos billetes.”