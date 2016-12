Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 28, 2016 3:18 pm

El presidente de la Comisión de Política Exterior del parlamento italiano y senador Pier Ferdinando Casini, quien, acompañado por el embajador de Italia en Venezuela, Silvio Mignano, abogó por la libertad de Antonio Ledezma.

Nota de prensa

“Estoy muy agradecido de haber venido aquí, recordando que Ledezma tiene un padre italiano, su padre era nuestro connacional, pero muy triste de que las autoridades no me hayan permitido este gesto de paz, de diálogo y de fraternidad con un hombre que ha estado largamente apartado de sus conciudadanos como Primer Mandatario de esta ciudad capital de Caracas. Estoy muy triste de que la autoridad perciba esto como un gesto de violencia y no de paz”, manifestó ante los medios de comunicación presentes el parlamentario del país europeo.

La esposa del Alcalde Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, recibió al senador Casini, quien apenas pudo ingresar a la residencia, sin que se le permitiera subir al apartamento donde permanece recluido el mandatario capitalino.

“Discúlpenos senador Casini. Esperamos que en otro momento usted pueda venir de nuevo habiendo democracia en Venezuela”, dijo Capriles de Ledezma dirigiéndose al parlamentario.

Aseguró que impedir esta nueva visita no es más que una manifestación del temor que tiene el Gobierno Nacional a que el mundo constate que en Venezuela hay presos políticos. Insiste en que la denuncia fuera de nuestras fronteras es la vía para la libertad.

“No le permitieron entrar a ver las condiciones en las que está Antonio. Él es un hombre que, como sabe el mundo, no puede asomarse a la ventana, no puede bajar a hacer cualquier ejercicio, a tomar sol, tiene la casa por cárcel, no puede declarar, pero además no puede hacer contacto con una persona con la que tiene lazos de comunión y afecto. Una vez más el Gobierno de Maduro demuestra la falta de democracia que hay en el país, pero una vez más también se siente que los presos políticos en Venezuela existen y que la vía que tenemos que seguir buscando es la de la denuncia a través de los medios internacionales”, aseguró Mitzy de Ledezma.

El Presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de Italia, Pier Casini, estuvo en la Asamblea Nacional antes de acudir a la residencia del Alcalde Ledezma en su intento por visitarlo. Allí se reunió con diputados venezolanos, entre ellos Richard Blanco, quienes le pidieron llevar a su nación el mensaje de que en nuestro país se clama por libertad.

“Le pedimos al senador Casini, de mi parte como diputado y Presidente de Alianza Bravo Pueblo, que llevara la voz que hemos venido levantando estos 18 años de libertad para Venezuela. No se justifica bajo ninguna circunstancia que un hombre inocente esté detrás de las rejas. Quisimos hablar con el senador Casini después de recibirlo en la Asamblea Nacional para que se acercara unos minutos como un gesto de paz, de cortesía, de apoyo a nuestro Alcalde Metropolitano, pero bueno, se hizo una llamada telefónica al Sebin para que pudiera reunirse con él, pero como siempre no le fue permitido”, indicó el diputado Richard Blanco, quien aseguró que el senador Casini “se comprometió a hacer del conocimiento a sus colegas de esta situación”.

Finalmente el diputado a la Asamblea Nacional Richard Blanco envió un mensaje al Gobierno Venezolano para que el 2017 comience sin presos políticos.

“Hago un llamado al Ejecutivo Nacional, a quienes han llamado a un diálogo en Venezuela, que ojalá podamos tener un fin de año sin presos políticos, que aprovechen de soltarlos, que les demos la posibilidad de abrazar la alegría de ser libres a Antonio Ledezma, a Leopoldo López, a todos los estudiantes y que los que están fuera de las fronteras vengan a abrazar la alegría de ser libres”, sentenció.

El Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, así como otros 108 presos políticos en Venezuela, esperan recibir el 2017 en libertad.