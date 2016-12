Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 28, 2016 12:07 pm

El dirigente sindical de la Asamblea Nacional, José Andrés Rivero, expresó que los trabajadores de esta institución son lo más afectados ante el conflicto que tiene el Gobierno con este poder público.

” El Presidente obrero, quien se ufana de haber sido dirigente sindical del Metro de Caracas conjuntamente con su subalterna, la Directora de ONAPRE, Jennifer Quintero, se burlan y no cumplen con los trabajadores de la Asamblea Nacional , al violar y negar los pagos establecidos en la Contratación Colectiva vigente” señaló el dirigente sindical.

Rivero sostiene que han violado muchísimas claúsulas del contrato contractual del sindicato Sifucan que agrupa a empleados y funcionarios de carrera y del sindicato Sinolan conformado por obreros, jubilados, pensionados y contratados de la Asamblea Nacional.

Según el trabajador no cumplieron con la cláusula 43 y 33 de los Sindicatos Sifucan y Sinolan, respectivamente, que consiste en una ayuda monetaria que los trabajadores debían recibir antes del 24 diciembre para la compra de juguetes de los hijos de los empleados. Igualmente, señaló que por primera vez los niños no gozarán de fiesta de fin de año porque no le aprobaron los recursos, ignorando así las cláusulas 42 y 30 de los Sindicatos antes mencionados .

“Es que ni siquiera realizaron la evaluación por dependencia a los trabajadores, la cual corresponde los primeros días de octubre y noviembre para luego dar un incentivo económico a los más destacados”, agregó.

Asimismo, las cláusulas 47 de Sifucan y 61 de Sinolan demandan que a los empleados se les faciliten trajes y calzados para el uniforme en julio y noviembre, pero hasta la fecha esto no ha ocurrido.

“¿Cómo es posible que Nicolás Maduro se afane de decir que es el presidente de la clase obrera, cuando somos los trabajadores los más afectados? Hoy no gozamos de los beneficios que nos corresponden, la diatriba política es ajena a los trabajadores en cualquier lugar del planeta”

Rivero comentó que en noviembre le eliminaron a los empleados más de 16 mil bolívares destinados a una cesta alimenticia.”No se entiende como en esta situación siguen jugando con el hambre de los empleados”.

El activista social hizo un llamado al presidente de la República para que se cumplan las claúsulas del contrato de los sindicatos y exigió el debido respeto de sus derechos laborales.